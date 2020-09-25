بعد إطلاقه رسميا.. سعر هاتف Oppo Reno 4 Pro 5G في مصر والسعودية والإمارات

أطلقت شركة أوبو الصينية رسميا، منذ أيام قليلة، هاتف Oppo Reno 4 Pro 5G عملاق الفئة المتوسطة لهواتف الأندرويد، والذى يتميز بمميزات رائعة منها الكاميرات الرباعية الخلفية بدقة بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفى دقة 32 ميجابيكسل.





وتم إطلاق هاتف Oppo Reno 4 Pro 5G في عدد من الدول منها مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، حيث صدر في مصر بسعر يعادل 8430 جنيها مصريا لأصغر نسخة، وبالنسبة لخيار 12 + 256 جيجابايت فيتوفر بسعر 9549 جنيها مصريا.









أما بالنسبة لسعر هاتف Oppo Reno 4 Pro 5G في الإمارات فيبلغ سعر 2499 درهم إماراتى لأصغر نسخة، أى ما يعادل 10.735 آلاف جنيه مصرى، أما سعره في السعودية فيبلغ 2270 ريال سعودى أى ما يعادل 9545 جنيه مصرى.





و جاء هاتف Oppo Reno4 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع E3 Super AMOLED، مع سرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.





ويحتوى هاتف Oppo Reno4 Pro على معالج من نوع Snapdragon 720G، بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت.





ويمتلك هاتف Oppo Reno4 Pro بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، بقوة 65 واط بفضل الشاحن الخارق SuperVOOC 2.0.



