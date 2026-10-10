المصري يعلن قائمته لمواجهة القناة في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي قائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهة نادي القناة، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي، عصام ثروت، محمد سيحا.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عبد الوهاب نادر، مصطفى العش، محمد شكري.

خط الوسط: محمد مخلوف، حسين فيصل، يوسف الجوهرى، أحمد القرموطي، ياسين الملاح، خير الدين طوال، عبد الرحيم دغموم، حسن علي، عبد الله الزيات، محمود حمادة.

خط الهجوم: محمد الشامي، علي سليمان، منذر طمين، صلاح محسن



