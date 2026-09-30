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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أدوية التخسيس ليست الحل السحري.. خطأ شائع قد يعيد الوزن من جديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

مع انتشار أدوية التخسيس الحديثة وزيادة الإقبال عليها، تتزايد التحذيرات من استخدامها بصورة عشوائية أو دون متابعة طبية، خاصة أن فقدان الوزن لا يرتبط بتناول الدواء فقط، وإنما يحتاج إلى خطة متكاملة للحفاظ على النتائج وتجنب استعادة الوزن.

أدوية التخسيس تحتاج إلى متابعة مستمرة

وقال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن نجاح الشخص في فقدان الوزن لا يعني انتهاء رحلة العلاج، لافتًا إلى أهمية وجود خطة واضحة للحفاظ على النتائج التي تم الوصول إليها.

التخسيس

وأوضح، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن أدوية التخسيس الحديثة يمكن أن تساهم في إنقاص الوزن، مشددًا على ضرورة استخدامها تحت إشراف الطبيب وإجراء المتابعة المستمرة خلال فترة العلاج.

سيدة فقدت وزنها ثم استعادته بسبب عدم المتابعة

وأشار جمال شعبان إلى أنه يعرف سيدة استخدمت أدوية للتخسيس وتمكنت بالفعل من فقدان قدر كبير من وزنها، إلا أنها بدأت في استعادة الوزن الزائد مرة أخرى بعد توقف المتابعة.

التخسيس

ولفت إلى أن هذه الحالة تؤكد أهمية عدم الاعتماد على الدواء وحده، موضحًا أن إنقاص الوزن والحفاظ عليه يتطلبان الاستمرار في المتابعة والالتزام بنمط حياة مناسب إلى جانب العلاج عند الحاجة.

تحذير من شراء أدوية التخسيس دون استشارة الطبيب

وحذر العميد السابق لمعهد القلب القومي من التوجه إلى الصيدلية وطلب أدوية للتخسيس بشكل عشوائي، مؤكدًا أن اختيار الدواء والجرعة وطريقة الاستخدام يجب أن يتم وفقًا لتقييم الطبيب لحالة كل شخص.

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وشدد على أن أدوية التخسيس قد تكون خيارًا مهمًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، إلا أن استخدامها بصورة آمنة وفعالة يتطلب إشرافًا طبيًا مستمرًا، إلى جانب الاهتمام بالتغذية والنشاط البدني ونمط الحياة.

أدوية التخسيس معهد القلب القومي التخسيس فقدان الوزن إنقاص الوزن

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