جمال شعبان يحذر من استخدام أدوية التخسيس دون إشراف طبي

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من استخدام أدوية التخسيس بدون إشراف الطبيب، وعدم اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة.

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أدوية التخسيس الحديثة يمكن أن يكون لها دور في إنقاص الوزن، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة استخدامها تحت إشراف الطبيب والمتابعة المستمرة.

وأضاف، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه يعرف سيدة استخدمت أدوية للتخسيس وتمكنت من فقدان قدر كبير من وزنها، لكنها بعد فترة من عدم المتابعة بدأت في استعادة الوزن الزائد مرة أخرى.

وأوضح جمال شعبان أن فقدان الوزن لا يتوقف فقط على تناول الدواء، وإنما يحتاج إلى متابعة مستمرة وخطة مناسبة للحفاظ على النتائج التي تم الوصول إليها.

وأشار إلى أن عدم المتابعة بعد فقدان الوزن قد يؤدي إلى عودة الوزن الزائد، وهو ما يؤكد أهمية التعامل مع أدوية التخسيس باعتبارها جزءًا من خطة علاجية يشرف عليها الطبيب.

ولفت العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن السمنة من المشكلات التي تؤثر على صحة العديد من أعضاء الجسم، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الوزن وممارسة الرياضة بصورة منتظمة.

وشدد على أن إنقاص الوزن والحفاظ عليه يتطلبان الاهتمام بنمط الحياة، إلى جانب العلاج المناسب للحالات التي تستدعي استخدام أدوية التخسيس.

وأكد جمال شعبان أن أدوية التخسيس قد تكون مهمة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، لكن استخدامها يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب وبمتابعة مستمرة.

وحذر من أن يذهب الشخص إلى الصيدلية ويطلب أدوية للتخسيس من تلقاء نفسه، مشددًا على ضرورة تحديد الدواء المناسب والجرعة وطريقة الاستخدام وفقًا لتقييم الطبيب للحالة.