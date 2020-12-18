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تكنولوجيا

بعد انتقادها بسبب الخصوصية آبل ترد على فيسبوك

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:38 ص
آبل
آبل
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قسم التكنولوجيا
أكدت شركة آبل أنها استجابت لانتقاد فيسبوك بشأن التغييرات المقبلة في الخصوصية ، موضحة في بيان لها إن التغييرات تأتي من اجل المستخدمين .

وانتقد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك آبل قبل تحديث iOS المستقبلي الذي يتطلب من المستخدمين منح الإذن للتطبيقات لجميع البيانات المتعلقة بهم .

كما أصدر فيسبوك إعلانات صحفية من قبل تهاجم آبل ، أدعى فيها ان التغييرات تحد من قدرة الشركات على تشغيل الإعلانات والوصول إلى العملاء بشكل جيد .

ولكن قالت آبل أن هذه المسألة بسيطة للدفاع عن مستخدمينا، كما يجب ان يعرف المستخدمون متى يتم جمع بياناتهم ومشاركتها على كل التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى .

ويأتي بيان شركة آبل في الوقت الذي يقال فيه: إن فيسبوك تخطط لعرض إعلان آخر مناهض لآبل يوم الجمعة.

يذكر أن آبل قامت بواحدة من أهم الخطوات لمواجهة التطبيقات، قامت الشركة بتحديث متجر التطبيقات الخاص بها Appl Store لإظهار ما يسمى ملصقات الخصوصية التي توضح بالتفصيل المعلومات التي تجمعها التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون عن المستخدمين.

ووفقا لما أكدته شبكة CNBC الأمريكية، فإنه سيتم عرض ملصقات الخصوصية بشكل بارز أسفل زر تحميل التطبيق، حيث ستتلقى معظم التطبيقات ما يصل إلى عدد من التصنيفات، لتقديمها لأبل لتحديث تطبيقاتهم .
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