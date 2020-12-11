تقارير: خدمات آبل ستتفوق على آيفون فى 2024





وبحسب موقع فون آرينا باعت شركة آبل فى عام 2017 حوالى 78 مليون وحدة من آيفون، فكان قرار آبل لاحقًا بالتركيز على خدماتها المقدمة تجاه مستخدميها الابلغ عددهم 728 مليون شحخص حول العالم، فكانت خطة الصانع الأمريكي بجني أرباح 50 مليار دولار أرباح لهذا العام، متثملة فى 25 مليون دولار أرباح آيفون، و 25 مليون أخري نظير الخدمات الشهرية.





ولكن فى العام الجاري تخطت نسبة المبيعات حاجز 53.77 مليار دولار، الأمر الذى دفع آبل للتركيز أكثر فى الخدمات الشهرية المقدمة بعدما تبين أن حجم مبيعاتها كان أكثر من المتوقع، خاصةً أن المنافس هو هاتف آيفون الأشهر فى العالم، إلا ان المستقبل فى دي الخدمات لا الهواتف.





أن جوجل الأمريكية أنها ستقوم بإتاحة خدمة البث الموسيقى الشهيرة من شركة آبل Apple Music إلى مكبرات الصوت والشاشات الذكية الخاصة بها التى تدعم Google Assistant ، وستبدأ فى تطبيق الخدمة فى دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان. جدير بالذكر





كما أن مكبرات الصوت الذكية والتى تشتمل على Nest Audio و Nest Hub Max و Nest Mini ستتمكن من تشغيل أغاني وألبومات وقوائم تشغيل Apple Music عن طريق الأوامر الصوتية فى مساعد جوجل الصوتى Google Assistant.





ويجعل التحديث مكبرات الصوت الذكية الخاصة بشركة جوجل أكثر تنافسية مع كل من HomePod مكبرالصوت الذكى من آبل وأحدث من HomePod Mini ، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الذكية التي تدعم Alexa من شركة مايكروسوفت مثل Echo ، والتي تدعم Apple Music منذ أواخر عام 2018.

كشفت تقارير تقنية حديثة أن الخدمات التي تقدمها شركة آبل الأمريكية عملاقة التقنية فى العام ستتخطي فى حجم مبيعاتها آيفون بحلول عام 2024، حيث تهدف الشركة لمضاعفة أرباحها بأرقام جنونية من خلال الخدمات الشهيرة التى تجعل مستخدمي آيفون يقبلون عليها للتمتع بها.