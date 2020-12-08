ببطارية تصل لـ 20 ساعة.. آبل تطلق رسميا سماعات AirPods Max.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة Apple آبل رسميا عن سماعات AirPods Max التى تتمتع بتقنية عزل الضوضاء، وذلك بعدما كشفت تسريبات أنه سيتم إعلانها فى شهر مارس القادم 2021 ، ومن المقرر أن تطلق آبل السماعات فى الأسواق العالمية 15 ديسمبر المقبل.





وبحسب موقع Apple Newsroom فإن سماعات الرأس AirPods Max تأتى بتصميم متميز، وبخمسة ألوان الرمادي والفضي والأزرق السماوي والأخضر والوردي، وتقدم درجة عالية من التحكم والضبط في مستوى الصوت والقدرة على تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتا عند الرد على المكالمات الهاتفية أو إنهائها وبالإضافة إلى دمج مساعدها الصوتى Siri، إلى جانب زر منفصل للتحكم في الضوضاء للتبديل بين أوضاع إلغاء الضوضاء .









وتحتوى سماعات AirPods Max بطارية تصل إلى 20 ساعة يتم شحنها عبر موصل Lightning 3.5 مم وليس USB-C، وعند القيام بشحن البطارية لمدة 5 دقائق توفر السماعات 90 دقيقة من وقت التشغيل.





وتأتى سماعات AirPods Max بميزة Spatial audio والتى جاءت فى سماعات AirPods Pro والتى تمنح نقاء صوتى كبير كتجربة مشاهدة لتجربة السينما، إلى جانب ميزة التبديل التلقائي للمستخدمين التى تنقل الصوت بسلاسة بين هواتف ايفون وأجهزة آيباد وأجهزة كمبيوتر ماك، كما تتيح ميزة مشاركة الصوت مشاركة المقاطع الصوتية بسهولة إلى AirPods وآيفون و آيباد و iPod touch .

ويبلغ سعر سماعات AirPods Max حوالى 550 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 8624 جنيه مصرى.



