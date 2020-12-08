ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ببطارية تصل لـ 20 ساعة.. آبل تطلق رسميا سماعات AirPods Max.. سعر ومواصفات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:02 م
آبل تطلق رسميا سماعات
آبل تطلق رسميا سماعات AirPods Max
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة Apple آبل رسميا عن سماعات AirPods Max التى تتمتع بتقنية عزل الضوضاء، وذلك بعدما كشفت تسريبات أنه سيتم إعلانها فى شهر مارس القادم 2021 ، ومن المقرر أن تطلق آبل السماعات فى الأسواق العالمية 15 ديسمبر المقبل. 

وبحسب موقع  Apple Newsroom  فإن سماعات الرأس AirPods Max تأتى بتصميم متميز، وبخمسة ألوان الرمادي والفضي والأزرق السماوي والأخضر والوردي، وتقدم درجة عالية من التحكم والضبط  في مستوى الصوت والقدرة على تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتا عند الرد على المكالمات الهاتفية أو إنهائها وبالإضافة إلى دمج مساعدها الصوتى Siri، إلى جانب زر منفصل للتحكم في الضوضاء للتبديل بين أوضاع إلغاء الضوضاء . 


Apple AirPods Max，傳說中的頭戴式ANC 耳機終於面世了
وتحتوى سماعات AirPods Max بطارية تصل إلى 20 ساعة يتم شحنها عبر موصل Lightning  3.5 مم  وليس USB-C، وعند القيام بشحن البطارية لمدة 5 دقائق توفر السماعات 90 دقيقة من وقت التشغيل. 

Apple představil nová high-endová sluchátka AirPods Max | FreeBit.cz
وتأتى سماعات AirPods Max بميزة Spatial audio  والتى جاءت فى سماعات AirPods Pro  والتى تمنح نقاء صوتى كبير كتجربة مشاهدة لتجربة السينما، إلى جانب ميزة التبديل التلقائي للمستخدمين التى تنقل الصوت بسلاسة بين هواتف ايفون وأجهزة آيباد وأجهزة كمبيوتر ماك، كما تتيح ميزة مشاركة الصوت مشاركة المقاطع الصوتية بسهولة إلى AirPods وآيفون و آيباد و iPod touch . 
Apple announces $549 AirPods Max noise-canceling headphones, coming December 15th | Lipstick Alley
ويبلغ سعر سماعات AirPods Max حوالى 550 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 8624 جنيه مصرى. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاومي تكشف سعر ومواصفات سماعتها Xiaomi Mi Air 2 Pro قبل إطلاقها غدا .. فيديو وصور

قبل الجمعة البيضاء.. آبل تخفض سعر سماعات AirPods Pro لأدنى سعر

بعدة ميزات.. آبل تطلق تحديث iOS 14.2 لهواتف آيفون

أكبر تخفيض على ساعة Apple Watch وسماعات AirPods Pro من آبل

ترشيحاتنا

بشكل مأساوي .. زوج يودع زوجته بعد 3 أسابيع من الزفاف

أول تعليق من البرلمان بعد إقرار النظام التراكمي على الثانوية العامة

ويليام شكسبير.. أول رجل في العالم يتلقى لقاح كورونا

اشتعال الأزمة بين أمير عيد ومحمود العسيلى.. والأخير يرد

احتساب مجموع الـ 3 سنوات.. الوزراء يقر النظام التراكمي على الثانوية العامة

لتقليل شرب الماء| خبير تغذية يكشف عن سر آلام الكلى في الشتاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جي إم سي تطرح العملاقة يوكن 2021 gmc yukon .. صور

رسميا .. طرح السيارة بي إم دبليو BMW X4 2021 في مصر .. صور

سيارات الملوك والأمراء.. ثكنات عسكرية متنقلة من الفولاذ والتيتانيوم.. صور