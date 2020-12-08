شاهد .. أول صور لهواتف Galaxy S21 القادمة من سامسونج

كشفت تسريبات للمرة الأولى صور هواتف Galaxy S21 القادمة التي سيتم إطلاقها بداية العام الجديد 2021 ، والتى ستكون عبارة عن 3 هواتف هي Galaxy S21 و S21+ Galaxy و Galaxy S21 Ultra الهاتف الأعلى قدرات والأكثر تميزا فى المجموعة.





وبحسب موقع GSMArena فإن الصور تعتبر الأولى من نوعها والتي تعطينا نظرة تفصيلية عن شكل الهاتف وتصميمه المختلف عن الهواتف السابقة.





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الشاشات









وسيأتى هاتفى Galaxy S21 و S21+ Galaxy على شاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، فيما سياتى هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، و جودة 1440 بيكسل.





الكاميرا

وستكون كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra ب 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميراتين زووم بدقة 10 ميجابكسل بمستشعر ISOCell Vizion 3D ToF ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.





المعالجات





وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالجات من نوع Exynos 2100 إلا أنه من المحتمل أن يعمل هاتف Galaxy S21 Ultra بمعالج Snapdragon 888 حيث سيكون الهاتف هو أول هاتف يستخدم هذا المعالج من سامسونج، ونظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 ، كما تدعم الهواتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .





البطاريات





وسيحتوى هاتف Galaxy S21 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى ببطارية 5000

وسيحتوى هاتف S21+ Galaxy على بطارية سعة 4800 مللى أمبير فى الساعة فيما سيحتوى هاتف مللى أمبير فى الساعة.