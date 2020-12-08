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تكنولوجيا

شاهد .. أول صور لهواتف Galaxy S21 القادمة من سامسونج

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
أول صور لهواتف Galaxy
أول صور لهواتف Galaxy S21 القادمة من سامسونج
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ندى على
كشفت تسريبات للمرة الأولى صور هواتف  Galaxy S21 القادمة التي سيتم إطلاقها بداية العام الجديد 2021 ، والتى ستكون عبارة عن 3 هواتف هي Galaxy S21 و S21+ Galaxy و  Galaxy S21 Ultra الهاتف الأعلى قدرات والأكثر تميزا فى المجموعة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن الصور تعتبر الأولى من نوعها والتي تعطينا نظرة تفصيلية عن شكل الهاتف وتصميمه المختلف عن الهواتف السابقة. 


와이고수 - 이거 갤s21 렌더링 거의 확실한 것 같은데?

 الشاشات 

Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra 5G modellen | LetsGoDigital

وسيأتى هاتفى  Galaxy S21 و S21+ Galaxy على شاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع  AMOLED ، فيما سياتى هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، و جودة 1440 بيكسل. 

الكاميرا 
Latterligjorde Apple for dette, nå gjør Samsung det samme - ITavisen
وستكون كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra ب 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميراتين زووم بدقة 10 ميجابكسل بمستشعر  ISOCell Vizion 3D ToF ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.

المعالجات 

Samsung Galaxy S21 (S30) : prix, date de sortie, caractéristiques, tout savoir
وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالجات من نوع Exynos 2100 إلا أنه من المحتمل أن يعمل هاتف Galaxy S21 Ultra بمعالج Snapdragon 888 حيث سيكون الهاتف هو أول هاتف يستخدم هذا المعالج من سامسونج، ونظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 ، كما تدعم الهواتف  تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 

البطاريات 

ชมภาพเรนเดอร์ Samsung Galaxy S21 , S21+ และ S21 Ultra ความละเอียดสูง : อ้างอิงจากข้อมูลที่หลุดออกมา | #beartai
وسيحتوى هاتف Galaxy S21 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى ببطارية 5000 
وسيحتوى هاتف S21+ Galaxy على بطارية سعة 4800 مللى أمبير فى الساعة فيما سيحتوى هاتف مللى أمبير فى الساعة. 

外媒制作三星GalaxyS21系列渲染图，包含三款机型- 科技资讯(游戏新闻)Max Jambor (@MaxJmb) | Twitterhttps://www.pocket-lint.com/phones/news/samsung/154930-fresh-samsung-galaxy-s21-renders-and-specs-dump-reveals-everything-about-samsung-s-future-phones https://cdn.pocket-lint.com/assets/images/154930-phones-news-s21-renders-image10 ...
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