من أجل هواتف Galaxy S21 .. سامسونج تحرم مستخدميها من هذه الأجهزة

فى صدمة لمستخدمى سامسونج، كشفت تسريبات أن هواتف Galaxy S21 التى ستصدرها شركة سامسونج فى بداية العام الجديد 2021 لن تعمل مع عدد من الساعات الذكية وعدد من الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء.





وبحسب موقع Notebook check التقنى فإن عدد كبير من الساعات الرياضية والطبية التى يقوم مستخدمو سامسونج باستعمالها مع كل الهواتف الذكية لن تدعم هذه المرة هواتف Galaxy S21









وسيتم إلغاء الدعم لكل من الساعات الذكية من نوع Gear1 و Gear2 و Gear2 Neo و Gear S و Gear Fit والتى تم إطلاقها بين عامى 2013 و 2014 ، ككما أن هذه الأجهزة بدءا من العام القادم لن تدعم هواتف Galaxy Z Fold و Z Flip القابلة للطى.





ولن يتوقف دعم الساعات عن هذه الهواتف فقط ولكنه بداية من العام القادم لن تدعم الساعات عددا من الهواتف المتوسطة مثل هواتف Galaxy A32 و Galaxy A52 ، وعلى الرغ من أن سامسونج تتمتع بسجل جيد في الحفاظ على تحديث أجهزتها القابلة للارتداء القديمة إلا أنها قالت إن هذه الأجهزة ستفقد التوافق مع الهواتف الذكية في المستقبل.



