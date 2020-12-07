منها iPhone 7.. مشكلات خطيرة فى هواتف آيفون بسبب تحديث iOS 14.2

اشتكى عدد كبير من مستخدمى هواتف آيفون الذين حصلوا على تحديث iOS 14.2 الذى تم إطلاقه منذ عدة أيام، بأن التحديث يتسبب فى مشكلات خطيرة لهواتفهم كانت أبرزها استنزاف البطارية فى وقت قصير للغاية.





وبحسب موقع MacRumors فإن المستخدمون أبلغوا عن استيائهم من المشكلات التى سببها تحديث iOS 14.2 لهواتفهم على مواقع Reddit وصفحة Apple Developer ، عن أن بطاريات هواتفهم فقدت أكث من 50 % من الشحن فى أقل من 30 دقيقة، بالإضافة إلى أنهم يلاحظون انخفاضا متكررا بنسبة 5 % فى غضون دقائق من الاستخدام العادى.









وعانى المستخدمون أيضا من إعادة تشغيل الهواتف من تلقاء نفسها أكثر من مرة، وتأثرت هواتف مثل iPhone XS و iPhone 7 و iPhone SE ، بالإضافة إلى جهاز آيباد iPad Pro 2018 .





وأصدرت شركة آبل تحديث iOS 14.2 و iPadOS 14.2 بعد أسبوعين فقط من إصدارها تحديث iOS 14.1 و iPadOS 14.1 ، في التحديثات الرئيسية الثانية لأنظمة التشغيل 14 iOS و iPadOS 14 التي تم إصدارها في شهر سبتمبر الماضى .

ويوفر تحديث iOS 14.2 ميزات جديدة بما في ذلك ميزة الاتصال الداخلي Intercom، على مكبر الصوت الذكي HomePod و مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية Ninja ، وذلك إلى جانب إعادة تصميم لقائمة AirPlay، بالإضافة إلى العديد من إصلاحات الأخطاء المعتادة عبر تطبيقات الكاميرا، والصور، والمذكرات الصوتية، والطقس.



