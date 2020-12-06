شاهد .. مفاجآت جديدة لمستشعر LiDAR فى كاميرا هواتف iPhone 12 Pro.. فيديو

تعد كاميرا هواتف iPhone 12 Pro من أفضل كاميرات الهواتف الموجودة فى العالم ، واستطاعت شركة آبل هذا العام من إضافة عدد من التقنيات الرائعة وتقديمها للكاميرات، مثل مستشعر LiDAR الذى يحتوى على عدد من الإمكانات الخارقة.





وكشفت تقارير أن مستشعر LiDAR الموجود فى كاميرات هواتف iPhone 12 Pro عند استخدامه مع تطبيق Canvas فإن يقدم صورا بتقنية المسح الضوئى ثلاثى الأبعاد، حيث تستطيع الكاميرا دقة متناهية عند تصوير الأشياء باستخدام تقنية المسح الضوئى.









وبحسب موقع CNET فإن مستشعر LiDAR باستخدام تطبيق Canvas يستطيع تصوير معظم الأشياء بدقة ضمن نطاق 1 % مقارنة بكاميرات هواتف آيفن الأخرى التى تسطيع التصوير بتقنية المسح الضوئى ضمن نطاق 5 % .





ويستطيع مستخدمو هواتف iPhone 12 Pro التعرف على الأشياء التى يقومون بتصويرها من خلال تحويلها بالكامل إلى المسح الضوئة من خلال تطبيق Canvas الذى يقدم صورة دقيقة للغاية لمعظم تفاصيل الأشياء مثل الأبواب وأثاث المنزل وغيرها.





ويقدم مستشعر LiDAR عددا من الميزات الأخرى التى يمكنها أن تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر أثناء السير فى الشوارع والأماكن العامة، وتمكن كاميرات LiDAR ذوى الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر من اكتشاف وجود الأشخاص من حولهم، وإرشادهم حول المسافة بينهم وبين الأشخاص الآخرين.





كما يقوم LiDAR باستقبال الضوء بشكل أكبر الأمر الذى يجعل يمثل نسبة وضوح أكبر فى الصورة من المعتاد، بنسبة 47% أكبر كما أنه يوفر تحسينات بنسبة 87 % فى التحكم فى عملية دخول الضوء ويجعل الكاميرات أكثر ملاءمة عند التصوير فى الأماكن ذات الضوء المنخفض.





ويوضح الفيديو الإمكانات التى يتمتع بها مستشعر LiDAR فى هواتف iPhone 12 Pro :



