ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد .. مفاجآت جديدة لمستشعر LiDAR فى كاميرا هواتف iPhone 12 Pro.. فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
مفاجآت جديدة لمستشعر
مفاجآت جديدة لمستشعر LiDAR فى كاميرا هواتف iPhone 12 Pro
Advertisements
ندى على
تعد كاميرا هواتف iPhone 12 Pro من أفضل كاميرات الهواتف الموجودة فى العالم ، واستطاعت شركة آبل هذا العام من إضافة عدد من التقنيات الرائعة وتقديمها للكاميرات، مثل مستشعر LiDAR الذى يحتوى على عدد من الإمكانات الخارقة. 

وكشفت تقارير أن مستشعر  LiDAR الموجود فى كاميرات هواتف iPhone 12 Pro عند استخدامه مع تطبيق Canvas فإن يقدم صورا بتقنية المسح الضوئى ثلاثى الأبعاد، حيث تستطيع الكاميرا دقة متناهية عند تصوير الأشياء باستخدام تقنية المسح الضوئى. 


وبحسب موقع CNET فإن مستشعر  LiDAR باستخدام تطبيق Canvas يستطيع تصوير معظم الأشياء بدقة ضمن نطاق 1 % مقارنة بكاميرات هواتف آيفن الأخرى التى تسطيع التصوير بتقنية المسح الضوئى ضمن نطاق 5 % . 

ويستطيع مستخدمو هواتف  iPhone 12 Pro التعرف على الأشياء التى يقومون بتصويرها من خلال تحويلها بالكامل إلى المسح الضوئة من خلال تطبيق Canvas الذى يقدم صورة دقيقة للغاية لمعظم تفاصيل الأشياء مثل الأبواب وأثاث المنزل وغيرها. 

ويقدم مستشعر LiDAR عددا من الميزات الأخرى التى يمكنها أن تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر أثناء السير فى الشوارع والأماكن العامة، وتمكن كاميرات LiDAR ذوى الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر من اكتشاف وجود الأشخاص من حولهم، وإرشادهم حول المسافة بينهم وبين الأشخاص الآخرين. 

كما يقوم LiDAR باستقبال الضوء بشكل أكبر الأمر الذى يجعل يمثل نسبة وضوح أكبر فى الصورة من المعتاد، بنسبة  47% أكبر  كما أنه يوفر تحسينات بنسبة 87 % فى التحكم فى عملية دخول الضوء ويجعل الكاميرات أكثر ملاءمة عند التصوير فى الأماكن ذات الضوء المنخفض. 

ويوضح الفيديو الإمكانات التى يتمتع بها مستشعر LiDAR فى هواتف  iPhone 12 Pro : 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

7 ميزات فارقة فى iPhone 12 تميزها عن الهواتف السابقة

شاهد .. فيديو لتفكيك هاتف iPhone 12 يكشف مفاجآت بالجملة

حتى لو كنت جالسا .. كاميرا LiDAR في هواتف iPhone 12 Pro تقيس طولك بدقة

4 ميزات خارقة فى هواتف آيفون 12 لا يعرفها أحد

ميزة خفية في كاميرا هاتف iPhone 12 تساعد ضعاف البصر على الرؤية بشكل أفضل

ترشيحاتنا

مجلة لبنانية: دينا الشربيني حامل من عمرو دياب.. ومصدر مقرب من الهضبة يرد

حادث غامض| العثور على جثة جندي أمريكي مقطوعة الرأس ومنزوعة العينين

علاج الأمراض المستعصية بهذه الصلاة

أبو سماح: "أنا آسف ده كان مشهد تمثيلي حقكم عليا"

ندعم الدولة| قناة المحور تستجيب لقرار الأعلى للإعلام عن وقف أسامة كمال

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الريد فيلفت.. 3 وصفات متنوعة زي المحلات

تؤثر على الصحة العقلية| دراسة تطالب بتقليل فترة العزل المنزلي عن 14 يوما

الأقل والأكثر شيوعا .. دراسة تكشف أعراض فيروس كورونا