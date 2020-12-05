تخفيض سعر آيباد iPad Air 4 من آبل .. تفاصيل

تم تخفيض جهاز آيباد iPad Air 4 من شركة آبل، تخفيضا هائلا لأول مرة منذ إطلاقه للبيع منذ شهور قليلة فى إطار التخفيضات الكبيرة التى تشهدها معظم المنتجات وخاصة الأجهزة الإلكترونية، والهواتف الذكية





وحسب موقع Apple Insider فإن شركة أمازون قامت بتخفيض جهاز آيباد iPad Air 4 نسخة 64 جيجا بايت من سعر 600 دولار أمريكي ليصبح سعره حوالى 560 دولار أى ما يعادل حوالى 8765 آلاف جنيه مصرى.









ويتميز جهاز آيباد iPad Air 4 بشاشة كبيرة قياس 10.9 بوصة من نوع Liquid Retina display، ويحتوى على معالج آبل الجديد A14 Bionic، وهو نفس معالج هواتف آيفون 12، كما يعمل بنظام تشغيل iOS 14 .





ويحتوى جهاز آيباد iPad Air 4 على كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع شاحن سريع بقوة 20 واط، كما سيدعم منفذ الشحن من type-C، و بألوان هي السيلفر، الرمادي، الأخضر الفاتح، الوردي، الأزرق السماوي.





وكانت أعلنت شركة آبل، قد أعلنت أنها بصدد إطلاق برنامج إصلاح جديد لأجهزة iPhone 11 التي واجهت بعض المشكلات في خاصية اللمس بالشاشة، حيث يواجه بعض مستخدمي هواتف iPhone 11 مشكلات حيث تجعل الشاشة تتوقف عن الاستجابة للمس، وتأثرت بعض الوحدات التي تم تصنيعها بين شهر نوفمبر 2019 وشهر مايو 2020.



