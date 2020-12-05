ببطارية 6000 مللى أمبير.. شاهد أول صور لهاتف Vivo X60 Pro القادم من فيفو

كشفت تسريبات أول صور لهاتف Vivo X60 Pro القادم من شركة فيفو الصينية، والذى سيتم إصداره فى نهاية شهر ديسمبر الجارى، حيث سيعمل بمعالج Exynos 1080 من شركة سامسونج، إلى جانب حصوله على تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .





وبحسب موقع GSMArena التقنى فإن هاتف Vivo X60 Pro سيحصل على تصميم مشابه لهاتف vivo X50 Pro الذى أطلقته شركة فيفو مؤخرا، حيث سيأتى بشاشة قياس 6.56 بوصة، من نوع AMOLED ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.













ومن المحتمل أن يحصل هاتف Vivo X60 Pro على كاميرا خلفية واحدة بدقة كبيرة قد تصل إلى 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل، مع فلاش LED قوى، ولأول مرة سيعمل الهاتف بمعالج من نوع Exynos 1080 ، حيث يعتبر أول هاتف من فيفو يستخدم هذا النوع من العالجات من سامسونج، الأمر الذى سيمكن الهاتف من تقديم أداء قوى للغاية.





وأكثر ما يميز هاتف Vivo X60 Pro القادم أنه سيصدر ببطارية كبيرة سعة 6000 مللى أمبير فى الساعة، وبذلك يعتبر الهاتف أول هاتف أيضا من فيفو يقدم مثل هذه البطارية ذات السعة الكبيرة.









ومن المقرر أن يحتوى هاتف vivo Y52s على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن اللاسكلى بقوة 30 واط ، مع سعر متوسط يبلغ حوالى 305 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 4778 جنيها مصريا، والذى سيصدر فى وقت متزامن مع هاتف Vivo X60 Pro .



