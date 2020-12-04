ببطارية 5000 مللي أمبير.. فيفو تكشف إمكانات تحفتها القادمة.. مواصفات

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية، ستصدر هاتف vivo Y52s من الفئة المتوسطة، خلال الأيام القادمة، حيث سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات، وذلك بعد أن حصل على الموافقة من China Telecom فى الصين.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف vivo Y52s سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.58 بوصة من نوع LCD بدقة + Full HD ، مع نوتش فى أعلى يسار الشاشة على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة على جانب الهاتف.









وستحاكى كاميرات هاتف vivo Y52s هاتف X50 vivo ، والذى أتى بكاميرات متميزة الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل بالإضافة إلى فلاش قوى LED ، كما سيأتى الهاتف بألوان الرمادى والأزرق والأبيض والوردى والبنفسجى والفيروزى.





وسيحتوى هاتف vivo Y52s على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن اللاسكلى بقوة 30 واط، وسيبلغ سعر الهاتف حوالى 305 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 4778 جنيها مصريا، حيث سيصدر بنسخة واحدة من المساحة الداخلية والسعة التخزينية 128/8 جيجا بايت.



