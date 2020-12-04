شاهد.. أول صور لسماعات Galaxy Buds Pro القادمة من سامسونج

كشفت تسريبات أول صور لسماعات Galaxy Buds Pro اللاسلكية من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والتى سيتم إطلاقها منتصف شهر يناير القادم بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S21، وذلك قبل موعدها بأشهر لتستطيع الشركة المنافسة بقوة مع هواتف آيفون 12 الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق.





وبحسب موقع Tom's Guide فإن سماعات Galaxy Buds Pro ستأتى بخاصية لعزل الضوضاء بالإضافة إلى إيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة، وسيكون تصميم السماعات مشابه لتصميم Galaxy Buds ولن يأتى مثل Galaxy Buds Live الصادرة مؤخرا والتى جاءت على شكل حبات الفاصوليا.













وأكدت التسريبات أن Galaxy Buds Pro هو الاسم النهائى والذى ستقوم شركة سامسونج بإطلاقها به، حيث كانت تسريبات سابقة قد كشفت أن السماعات ستصدر باسم Galaxy Buds Beyond، الأمر الذى تم تأكيده بعد إعلان هيئة FCC للاتصالات.





وستأتى سماعات Galaxy Buds Pro ببطارية كبيرة تبلغ 472 مللى أمبير فى الساعة، وهى أكبر من سعة بطارية سماعات Galaxy Buds Live التى جاءت بسعة 120 مللى أمبير، فيما جاءت حافظة السماعات نفسها بنفس سعة بطاريات السماعات الجديدة.



