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تكنولوجيا

شاهد.. أول صور لسماعات Galaxy Buds Pro القادمة من سامسونج

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:58 م
شاهد.. أول صور لسماعات
شاهد.. أول صور لسماعات Galaxy Buds Pro القادمة من سامسونج
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ندى على
كشفت تسريبات أول صور لسماعات Galaxy Buds Pro اللاسلكية من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والتى سيتم إطلاقها منتصف شهر يناير القادم بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S21، وذلك قبل موعدها بأشهر لتستطيع الشركة المنافسة بقوة مع هواتف آيفون 12 الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق.  

وبحسب موقع Tom's Guide فإن سماعات Galaxy Buds Pro ستأتى بخاصية لعزل الضوضاء بالإضافة إلى إيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة، وسيكون تصميم السماعات مشابه لتصميم Galaxy Buds ولن يأتى مثل Galaxy Buds Live الصادرة مؤخرا والتى جاءت على شكل حبات الفاصوليا. 


Samsung Galaxy Buds Pro baru saja bocor - lihat pesaing AirPods Pro

وأكدت التسريبات أن Galaxy Buds Pro هو الاسم النهائى والذى ستقوم شركة سامسونج بإطلاقها به، حيث كانت تسريبات سابقة قد كشفت أن السماعات ستصدر باسم Galaxy Buds Beyond، الأمر الذى تم تأكيده بعد إعلان هيئة FCC للاتصالات. 

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وستأتى سماعات Galaxy Buds Pro ببطارية كبيرة تبلغ 472 مللى أمبير فى الساعة، وهى أكبر من  سعة بطارية سماعات Galaxy Buds Live التى جاءت بسعة 120 مللى أمبير، فيما جاءت حافظة السماعات نفسها بنفس سعة بطاريات السماعات الجديدة. 

Le immagini di Samsung Galaxy Buds Pro, sfoggia un design simile a Buds + - CybeOut
وتظهر الصور الشكل والتصميم المختلف لسماعات Galaxy Buds Pro عن سماعات Galaxy Buds Live التى جاءت بشكل وتصميم مميز للغاية حيث احتوت على تصميم مشابه لحبات  الفاصوليا، ومن المحتمل أن تصدر السماعات الجديدة بسعر أعلى بكثير من السماعات السابقة، بالإضافة إلى ألوان جديدة.    
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