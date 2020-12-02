أرخص هاتف سامسونج.. تعرف على أفضل موبايل من 3000 إلى 4000 جنيه 2020

الهواتف الذكية بعدة مواصفات من بينها المعالج القوى لتشغيل الألعاب ومساحة تخزين كبيرة لإضافة الكثير من التطبيقات على الجهاز، حيث يرغب البعض في الحصول على افضل موبايل من 3000 إلى 4000 جنيه 2020، مع ميزات أخرى إلى جانب سعره المناسب. يبحث جميع المستخدمين عن افضل موبايل من 3000 إلى 4000 جنيه 2020، والذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة بإمكانيات قوية، حيث يهتم مالكوبعدة مواصفات من بينها المعالج القوى لتشغيل الألعاب ومساحة تخزين كبيرة لإضافة الكثير من التطبيقات على الجهاز، حيث يرغب البعض في الحصول على افضل موبايل من 3000 إلى 4000 جنيه 2020، مع ميزات أخرى إلى جانب سعره المناسب.





وتوجد بالأسواق المصرية العديد من الهواتف ضمن الفئة السعرية من 3000 إلى 4000 جنيه، وكي نوفر عليك عناء البحث عن الهاتف الأنسب لك في فئة الهواتف المتوسطة ، يستعرض إليك موقع "صدى البلد" أفضل هواتف من 3000 إلى 4000 جنيه 2020:





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افضل موبايل من 3000 إلى 4000 جنيه 2020





1. هاتف شاومي Redmi Note 9:





تعتبر شركة شاومي هي الرائدة في فئة الهواتف الذكية المتوسطة، حيث أصبحت تنافس بشراسة المنتجات الأخرى بإمكانيات هي الأفضل من حيث الكاميرا والمعالج، ويمتاز هاتف Redmi Note 9، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.53 بوصة، مع بطارية كبيرة بقوة 5020 مللى أمبير في الساعة تدعم خاصية الشحن السريع بقجرة 18 وات، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع Dimensity 800U، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويقدم الهاتف مجموعة خمس كاميرات الأمامية بدقة 13 ميجابيكسل مع كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 و8و5و2 ميجابيكسل، ويتوفر هاتف Redmi Note 9 في مصر بسعر 3.999 جنيها مصريا، لنسخة 4+ 64 جيجابايت.





2. هاتف إنفينيكس Note 7:





تمتاز هواتف شركة إنفينيكس بحجم شاشة كبير وبطارية عملاقة إلى جانب معالج قوى من نوع Helio G70، مع شاشة بقياس 6.59 بوصة من نوع IPS LCD، ويحتوي الهاتف على قوة عملاقة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويقدم الهاتف كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 و2 و2 و2 ميجابيكسل على التوالي وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ويتوفر هاتف Infinix Note 7 في مصر بسعر 3024 جنيها مصريا، لنسخة 6+128 جيجابايت.





3. هاتف هواوي Huawei Y8p:





على الرغم من هواتف هواوي تأتي بدون خدمات جوجل إلا أن تلك الأجهزة اثبتت جدارتها مع استمرار العقوبات التي تتعرض لها حتي الآن، ويمتاز هاتف Huawei Y8p، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 و8و2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج من نوع Kirin 710F، ويأتي مزودا بشاشة بقياس 6.3 بوصة، من نوع OLED ، ويحتوي على بطارية بقوة 400 مللى أمبير في الساعة، ويتوفر هاتف Huawei Y8p في مصر بسعر 3497 جنيها لنسخة 6 + 128 جيجابايت.





4. هاتف سامسونج Galaxy A21s:





أطلقت شركة سامسونج العديد من الهواتف ذات الفئة المتوسطة خلال 2020،بسعر منخفض من بينها هاتف Galaxy A21s، والذي يمتاز بكاميرا احترافية رباعية بدقة 48 و 8 و2 و2 ميجابيكسل على التوالي، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، إلى جانب شاشة من نوع TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة ، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع Exynos 850، ويتوفر هاتف Galaxy A21s في مصر بسعر 3080 جنيها مصريا.