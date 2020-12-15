ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

للمرة الأولى.. أبل تكشف للمستخدمين المعلومات التي تجمعها عنهم التطبيقات

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:59 م
آبل تكشف للمستخدمين
آبل تكشف للمستخدمين المعلومات التي تجمعها عنهم التطبيقات
Advertisements
ندى على
فى واحدة من أهم الخطوات التى اتخذتها شركة أبل Apple لمواجهة التطبيقات، قامت الشركة بتحديث متجر التطبيقات الخاص بها Appl Store لإظهار ما يسمى ملصقات الخصوصية التي توضح بالتفصيل المعلومات التي تجمعها التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون عن المستخدمين. 


وبحسب شبكة CNBC الأمريكية، فإنه سيتم عرض ملصقات الخصوصية بشكل بارز أسفل زر تحميل التطبيق، حيث ستتلقى معظم التطبيقات ما يصل إلى عدد من التصنيفات، لتقديمها لأبل لتحديث تطبيقاتهم، حيث تسعى أبل من هذه الخطوة إلى تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ خيارات حول التطبيقات التي يفضلون استخدامها.




وتعتبر هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الميزات الجديدة التي قدمتها أبل للحد من تتبع الإعلانات وعمليات جمع بيانات مستخدمي آيفون، حيث اعتمدت أبل مؤخرا بشكل متزايد على ميزات الخصوصية لتتميز عن الشركات المصنعة لهواتف أندرويد.


وتجبر ملصقات الخصوصية التطبيقات المختلفة على الامتثال لشروط الخصوصية التى تضعها أبل، حيث يتم تصنيف الملصقات إلى:

- البيانات المستخدمة لتتبعك: حيث يمكن للمطورين فيها ربط بيانات المستخدم التي تم جمعها من التطبيق بمعلومات من خارج التطبيق والتى تكون غالبًا لخدمة الإعلانات المستهدفة. 

- البيانات المرتبطة بك: يقوم المطورون بجمع المعلومات المرتبطة بجهازك أو حسابك أو هويتك.

- البيانات غير المرتبطة بك: يمكن للمطورين جمع البيانات لكنهم يقولون إنهم لن يربطوا المعلومات التي يجمعونها بها بحسابك أو معرف الجهاز.

- لم يتم جمع أي بيانات: التطبيقات التي لا تجمع أي معلومات عن المستخدم.


- لا توجد معلومات متاحة: حيث سيتم حجز هذا التصنيف للتطبيقات التي لم يتم تحديثها منذ بدء تطبيق المطلب، حيث قالت أبل إن معظم التطبيقات الشائعة قيد التطوير حاليًا يتم تحديثها بانتظام، لذا ستكون ملصقات الخصوصية على معظم التطبيقات في المتجر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غير أخلاقية.. تطبيقات المواعدة والتعارف على الهاتف تهدد طفلك

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 ميزات خارقة فى هواتف آيفون 12.. آبل تروج لآيباد iPad Air 4

هل تتجسس آبل على مستخدميها من خلال نظام Gatekeeper الذى يكتشف الفيروسات؟

حرب الخصوصية.. لماذا "فيسبوك" و"أبل" يكرهان بعضهما البعض؟

واتساب تنتقد ملصقات الخصوصية الجديدة من أبل.. اعرف السبب

بعد انتقاد سياسة App Store.. رد صادم من شركة آبل لـ واتساب

ترشيحاتنا

تاج الدين: كورونا أصبح أكثر شراسة وأعداد المصابين ستشهد زيادة|فيديو

بعد إصابته بكورونا.. منتخب الشباب ينفي حجز ربيع ياسين في أحد مستشفيات تونس

فوائد الاستغفار بعد صلاة الفجر.. 30 سببا جعل رسول الله يوصى بالإكثار منه

رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية لأطفال العالم بشأن بابا نويل

هل الوضوء بالماء الساخن فى الطقس البارد ينقص الثواب ؟ .. دار الافتاء تجيب

ارتفاع أسعار تويوتا فورتشنر Toyota fortuner 2021.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ضرائب أو رسوم.. تكاليف ترخيص الموتوسيكلات والسيارات الكهربائية في مصر.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال رحمة حسن

بعد الرضاعة.. أم مدمنة للمخدرات تتسبب في مصرع رضيعتها حديثة الولادة