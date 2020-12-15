للمرة الأولى.. أبل تكشف للمستخدمين المعلومات التي تجمعها عنهم التطبيقات

فى واحدة من أهم الخطوات التى اتخذتها شركة أبل Apple لمواجهة التطبيقات، قامت الشركة بتحديث متجر التطبيقات الخاص بها Appl Store لإظهار ما يسمى ملصقات الخصوصية التي توضح بالتفصيل المعلومات التي تجمعها التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون عن المستخدمين.









وبحسب شبكة CNBC الأمريكية، فإنه سيتم عرض ملصقات الخصوصية بشكل بارز أسفل زر تحميل التطبيق، حيث ستتلقى معظم التطبيقات ما يصل إلى عدد من التصنيفات، لتقديمها لأبل لتحديث تطبيقاتهم، حيث تسعى أبل من هذه الخطوة إلى تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ خيارات حول التطبيقات التي يفضلون استخدامها.

















وتعتبر هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الميزات الجديدة التي قدمتها أبل للحد من تتبع الإعلانات وعمليات جمع بيانات مستخدمي آيفون، حيث اعتمدت أبل مؤخرا بشكل متزايد على ميزات الخصوصية لتتميز عن الشركات المصنعة لهواتف أندرويد.











وتجبر ملصقات الخصوصية التطبيقات المختلفة على الامتثال لشروط الخصوصية التى تضعها أبل، حيث يتم تصنيف الملصقات إلى:







- البيانات المستخدمة لتتبعك: حيث يمكن للمطورين فيها ربط بيانات المستخدم التي تم جمعها من التطبيق بمعلومات من خارج التطبيق والتى تكون غالبًا لخدمة الإعلانات المستهدفة.





- البيانات المرتبطة بك: يقوم المطورون بجمع المعلومات المرتبطة بجهازك أو حسابك أو هويتك.





- البيانات غير المرتبطة بك: يمكن للمطورين جمع البيانات لكنهم يقولون إنهم لن يربطوا المعلومات التي يجمعونها بها بحسابك أو معرف الجهاز.







- لم يتم جمع أي بيانات: التطبيقات التي لا تجمع أي معلومات عن المستخدم.







