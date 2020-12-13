للحماية من الهاكرز .. 6 خطوات لإخفاء شبكة واي فاي المنزلية.. صور

تشكل عملية تأمين شبكة Wi-Fi الواى الفاى المنزلية قلقا كبيرا لدى الكثيرين، حيث إن اختراق الشبكة يمثل خطرا كبيرا ليس بسبب سرقة الإنترنت فقط ولكن سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين فى المنزل، وعلى الرغم من أن تأمين الشبكات أمر مهم إلا أنه أحيانا يتم اختراقها.





وحسب موقع MakeUseOf فإن شبكة الواى فاى لابد أن تحمل اسما معينا وهذا الاسم يعرضها لمعظم الأوقات للاختراق حتى لو كانت مؤمنة بشكل كبير، والأفضل هو اخفاء هذا الاسم لمنع أى فرصة للهاكرز من اختراق الشبكة وتحديدها، ولإخفاء شبكة الواى الخاصة بالمستخدمين يجب اتباع الخطوات الآتية :









1- لابد من فهم رمز SSID









يعتبر رمز SSID هو الرمز الذى يميز شبكة الواى فاى الخاصة بك عن أى شبكة أخرى، وهو عبارة عن سلسلة من الأحرف ، بحد أقصى 32 حرفًا ، والتي تميز شبكتك اللاسلكية عن أى شبكة أخرى وتسهيل العثور علي المستخدم .





2- ادخال عنوان IP لشبكة الواى الخاصة بك









أدخل عنوان IP لشبكة الواى فاى الخاصة بك في شريط عنوان متصفح الإنترنت، وإذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى جهاز التوجيه الخاص بك من قبل ، فستحتاج أولًا إلى تحديد عنوان IP ويعتبر العنوان الافتراضي لجميع الأنظمة تقريبًا هو "192.168.1.1." ، قم بإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول مثل مفتاح الشبكة و SSID ومفتاح التشفير. توجد هذه التسمية عادةً في الجزء السفلي من معظم أجهزة التوجيه.





3- ا دخال معلومات تسجيل الدخول









أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك إذا أدخلت عنوان IP الصحيح ، فسيُطلب منك تسجيل الدخول باسم مستخدم وكلمة مرور، حيث أن اسم المستخدم هو admin ثم عليك تسجيل كلمة المرور .





4- تعديل البيانات









حدد شبكة الواى فاى المنزلية WLAN أو خيارا مشابها ، اضغط فوق الخيار الذي يتيح لك تكوين الشبكة، وقد يظهر على هذا الزر كلمة تعديل اخترها وقم بتعديل بياناتك.





5- الغاء تحديد اسم الشبكة









الغِ تحديد أي خيار مثل اسم الشبكة وكذلك يجب إخفاء SSID،حيث سيؤدي إجراء هذا التغيير إلى منع متصفحك من اقتراح اسم الشبكة الخاصة بك إلى أي شخص .





6- خطوات إضافية









عند جعل شبكتك غير مرئية فإنه أحيانا يستطيع الهاكرز التمكن من معرفة SSID المخفى والخاص بشبكتك، لذلك قم بتصفية ما يسمى بـ عناوين MAC حيث إن MAC هى معرفات تحملها جميع الأجهزة التي تدعم واى فاى، وفى هذه الحالة سيتعين عليك إدخال العناوين يدويًا التي يمكنها الوصول إلى شبكتك اللاسلكية.



