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تكنولوجيا

لحماية أطفالك من المواقع المشبوهة.. أفضل محركات بحث آمنة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:01 م
لحماية أطفالك من
لحماية أطفالك من المواقع المشبوهة.. أفضل محركات بحث آمنة
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ندى على
تتنوع أوجه الاستفادة من الإنترنت بالنسبة للأطفال، ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك الكثير من المخاطر التى يتعرضون لها، مثل الاقتراحات والروابط التى تقع فى طريقهم أثناء استخدام الإنترنت وتعمل على اختراقهم أو الدخول بهم إلى مواقع مشبوهة أو ضارة، مما يزيد من قلق الآباء وبالتالى تبدأ معها المراقبة الشديدة التى غالبا ما تكون أسلوبا خاطئا فى التعامل مع الأطفال، ونتيجة لذلك يلجأون إلى طرق أخرى. 

ووفقا لموقع GoGuardian فإنه يمكن التحكم فى هذه المشكلة عن طريق تغيير محركات البحث أو المتصفحات التى عادة ما يدخل الأطفال عليها، والتى تعمل على حجب معظم المواقع الضارة والخطيرة والتى تؤثر على الأطفال بالضرر، ومن أفضل محركات البحث الآمنة للأطفال  :
 

1- Kiddle Web Browser 

يعد محرك البحث Kiddle Web Browserهو متصفح مدعوم من شركة جوجل ، وهو أحد أكثر متصفحات الويب المتوفرة للأطفال تحميلا، و تم تصميم المواقع التي تظهر في البحث خصيصًا للأطفال، و يتضمن ميزات مثل الحظر الكامل للمواقع وتصفية الكلمات الرئيسية، كما يظهر المتصفح بألوان وتصميمات ممتعة ، ونص الصفحة كبير وسهل القراءة. 

2- Pikluk Web Browser

ويعد متصفح ويب للأطفال يتيح للآباء التحكم في المحتوى بشكل فريد ، حيث يشتمل على نظام بريد إلكتروني يمكن الآباء بتصفية المواقع التي لا يريدون لأطفالهم زيارتها، كما يمكنهم من حظر المواقع والصفحات ومقاطع الفيديو والصور بأكملها، كما يمكن تقييد الوصول إلى باقي أجهزة الكمبيوتر. 

3- ZAC Web Browser 

يركز متصفح ZAC Web  على الأطفال المصابين بالتوحد كما يركز على جعل التصفح أسهل، باللإضافة إلى مواقع الويب المختلفة والألعاب ومقاطع الفيديو والصور المنسقة للمصابين بالتوحد، كما يشتمل على القدرة على إغلاق المتصفح، حيث يهدف إلى منع الإحباط لدى الطفل المصاب بالتوحد.

4- محرك البحث  Ecosia 

ويعد محرك بحث Ecosia محرك  فريد يستخدم أرباحه في زراعة الأشجار، وتحتوي الصفحة الرئيسية به على عداد مباشر يوضح عدد الأشجار التي قام المستخدمون بزراعتها، والميزة الأهم به أن جميع عمليات البحث مشفرة ولا تباع للمعلنين. 

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