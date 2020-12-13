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تكنولوجيا

تحذير من نشر صور عارية.. تيليجرام يعرض بياناتك للمستخدمين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:31 م
احذر .. تيليجرام
احذر .. تيليجرام يعرض بياناتك للمستخدمين
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ندى على
حذر باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى أن تطبيق المراسلة الشهير Telegram  تيليجرام يسمح بتسريب بيانات شخصية لمستخدميه عن طريق إتاحة التواصل مع المستخدمين القريبين أو المحيطين، بالإضافة إلى اقتراح عشرات الآلاف من الصور غير التوافقية للمستخدمين النساء. 

وسمح  تطبيق تيليجرام باقتراح بيانات المستخدمين الذين على مقربة من بعضهم البعض مما يعد انتهاكا كبيرا لبيانات المستخدمين ومعلومات الموقع الخاصة بهم. 

ومن خلال خاصية People Nearby على تطبيق تيليجرام  يستطيع المستخدم معرفة الأشخاص أو المستخدمين الآخرين الذين يعيشون على مقربة منه، كما يستطيع مراسلتهم على مواقع التواصل الأخرى، مما يشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى حياتهم بسبب سهولة تحديد بيانات الموقع. 


وبحسب مجلة WIRED الأمريكية فإن تطبيق تيليجرام يعتقد أنه يقوم بانتاج صور صريحة للفتيات القاصرات من خلال ميزات وبرامج التزييف العميق التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى على أنظمة تشغيل iOS من آبل. 

وفقا للمجلة فإن عددا من الباحثين يعتقدون أن تطبيق تيليجرام فشل في اتخاذ إجراءات ضد برنامج التزييف العميق الذي يعمل تلقائيًا على إنشاء صور عارية غير توافقية للنساء حيث يمكن لأي شخص بسهولة استخدام الروبوت لإنشاء الصور. 

وتمت مشاركة أكثر من ألف صورة مسيئة بشكل عام بواسطة برامج التزييف والعديد من روابط ومجموعات دردشة تطبيق تيليجرام احتوت هذه المجموعات على عشرات الآلاف من الأعضاء لكل منها.
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