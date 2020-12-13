تحذير من نشر صور عارية.. تيليجرام يعرض بياناتك للمستخدمين

حذر باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى أن تطبيق المراسلة الشهير Telegram تيليجرام يسمح بتسريب بيانات شخصية لمستخدميه عن طريق إتاحة التواصل مع المستخدمين القريبين أو المحيطين، بالإضافة إلى اقتراح عشرات الآلاف من الصور غير التوافقية للمستخدمين النساء.





وسمح تطبيق تيليجرام باقتراح بيانات المستخدمين الذين على مقربة من بعضهم البعض مما يعد انتهاكا كبيرا لبيانات المستخدمين ومعلومات الموقع الخاصة بهم.





ومن خلال خاصية People Nearby على تطبيق تيليجرام يستطيع المستخدم معرفة الأشخاص أو المستخدمين الآخرين الذين يعيشون على مقربة منه، كما يستطيع مراسلتهم على مواقع التواصل الأخرى، مما يشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى حياتهم بسبب سهولة تحديد بيانات الموقع.









وبحسب مجلة WIRED الأمريكية فإن تطبيق تيليجرام يعتقد أنه يقوم بانتاج صور صريحة للفتيات القاصرات من خلال ميزات وبرامج التزييف العميق التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى على أنظمة تشغيل iOS من آبل.





وفقا للمجلة فإن عددا من الباحثين يعتقدون أن تطبيق تيليجرام فشل في اتخاذ إجراءات ضد برنامج التزييف العميق الذي يعمل تلقائيًا على إنشاء صور عارية غير توافقية للنساء حيث يمكن لأي شخص بسهولة استخدام الروبوت لإنشاء الصور.



