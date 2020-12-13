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تكنولوجيا

مايكروسوفت تحذر ملايين المستخدمين من محركات بحث كروم وإيدج لهذا السبب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
مايكروسوفت تحذر ملايين
مايكروسوفت تحذر ملايين المستخدمين
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ندى على
حذرت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، مئات الملايين من مستخدمى محركات البحث "جوجل كروم Chrome" و" موزيلا فايرفوكس Firefox" و "إيدج Edge" وعدد من المتصفحات الأخرى، من هجمة إلكترونية خطيرة تستهدف هذه المتصفحات ومستخدميها، من خلال عدد من الروابط الضارة. 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن مجموعة من الهاكرز نظموا هجمة إلكترونية خطيرة تستهدف مستخدمى محركات البحث الشهيرة، عن طريق عدد من البرامج والروابط الضارة حيث تقوم هذه الروابط عند الدخول عليها بسرقة معلومات المستخدمين وبيعها. 


وتقوم الروابط الضارة بسرقة كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين، بالإضافة إلى نسخ كل المعلومات الخاصة بهم وبيعها لشركات الإعلانات، وكذلك البيانات الشخصية الأخرى. 

وتصيب البرامج الخبيثة الملايين من مستخدمى نظام ويندوز من مايكروسوفت وتعمل على نسخ البيانات الموجودة على المتصفح بمجرد الدخول عليها إلى ملايين صفحات الويب الأخرى المشبوهة. 

وتغير البرامج الخبيثة رموزها  باستمرار لتجنب اكتشاف برامج مكافحة الفيروسات التقليدية ، وتقوم بتثبيت نفسها على أنها برامج عادية وتستهدف محركات كروم وفوكس و إيدج وكذلك متصفح Yandex  الروسى حيث تعتمد هذه المتصفحات على  متصفح Chromium  مفتوح المصدر. 

وفى وقت سابق، حذرت شركة مايكروسوفت الملايين من مستخدمى نظام التشغيل Windows 7 ويندوز 7 ، بضرروة التخلى عنه والتحويل فورا إلى Windows 10 لعدم تعرضهم للاختراق ومواجهة مشكلات أمنية خطيرة على أجهزتهم، حيث أن الشركة قد أوقفت الدعم لويندوز 7 الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث مشكلات كبيرة على أجهزتهم. 

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