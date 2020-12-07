صورك وملفاتك المهمة فى خطر.. جوجل تجدد تحذيرها للمستخدمين بسبب هذا القرار

جددت شركة جوجل تحذيرها لجميع مستخدمي تطبيقات Gmail و Drive و Google Photos بأنه قد يتم حذف المحتوى الخاص بهم على جميع هذه التطبيقات فى أى وقت وبدون إذن أو إنذار مسبق بدءا من العام القادم 2021.





وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن مستخدمى هواتف أندرويد وكذلك مستخدمى هذه التطبيقات لم يعد أمامهم إلا أيام معدودة من البحث عن تطبيقات أخرى أو طرق لحفظ ملفاتهم وصورهم المهمة الموجودة على هذه التطبيقات.









وسيكون على مستخدمى التطبيقات تحميل آخر التحديثات التى تعلنها جوجل لعدم حذف ملفاتهم، الأمر الذي سيعطيهم فرصة لأشهر حتى 1 يونيو 2021 ، ثم ستصبح هذه التطبيقات غير مجانية مما يعنى أنها ستتطلب اشتراكا مدفوعا لحفظ مثل هذه البيانات فى التطبيقات لفترة طويلة.





وأكدت جوجل أنه إذا لم يكن المستخدمون نشطون لمدة عامين في Gmail أو Drive أو الصور ، فقد يتم حذف المحتوى في الموجود فى التطبيقات التى لم يكونوا نشيطين فيها.



