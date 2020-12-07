تقارير: أكثر من 15 مليار كلمة سر يتم اختراقها سنويا.. وأفضل نصائح لحماية بياناتك

ذكرت تقارير أنه تم اختبار وتحليل المليارات من كلمات السر التى يضعها المستخدمون لحماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية سواء لمواقع التواصل الاجتماعى أو على مواقع الإنترنت الأخرى، وتم الكشف أن حوالى 15 مليار كلمة سر قد تم اختراقها.





وبحسب موقع Tech Radar أنه تم اختبار أكثر من 15 مليار كلمة سر للمستخدمين، ووجد أن كل هذه الكلمات ضعيفة للغاية وأنه تم اختراق معظمها، فيما كانت حوالى 2 مليار كلمة فقط هى التى تحتوى على عناصر قوية مما جعلها تنجو من الاختراق.









واختبر فريق أمنى من CyberNews عدد هائل من الكلمات على الإنترنت مع إخفاء هوية البيانات وكلمات المرور بحيث يمكن فحصها بشكل منفصل، وكشفت البيانات أن العديد من المستخدمين يربطون المعلومات الشخصية بكلمات المرور الخاصة بهم ، باسم المدينة أو الدولة التى يعيشون فيها بالإضافة إلى الأرقام الحسابية المتتالية التى يستطيع الهاكرز تخمينها بكل سهولة.





وإليك أفضل الطرق للحفاظ على بياناتك ووضع كلمات سر قوية يصعب اختراقها :





عدم استخدام الكلمات الدارجة





ويجب عدم استخدام أرقام الهواتف المحمولة و اسماء المدينة أو الدولة التى يعيش المستخدمون فيها وغيرها من الأشياء التى من السهل جدا اختراقها، حيث يجب استخدام كلمت سر قوية تتنوع بين الحروف والأرقام والرموز المختلفة.





وضع كلمات سر معقدة وغريبة





يعتقد الكثير أن الأحرف والرموز و الأرقام في كلمة السر تجعلها قوية وهو على العكس فإن الهاكرز يقومن باختراق مثل هذه الكلمات بسهولة .





عدم استخدام كلمات سر واحدة لكل المواقع





وسقوم عدد كبير من المستخدمين بوضع كلمة سر واحدة لكل أو معظم حساباتهم، إضافةً إلى عدم تغيير كلمات السر لفترات طويلة الأمر الذى يجعلهم يجهلون إذا قد تم اختراقهم.





عدم استخدام كلمات سر بحروف مرتبة





وتعتبر الكلمات أو الحروف الأبجدية المرتبة أو الأرقام المتتالية هى كلمات من السهل تخمينها وكشفها بكبل سهولة، وبالتالى يجب التنويع عند وضع كلمات السر.











