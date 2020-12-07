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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات أول هاتف في العالم ببطارية 10 آلاف مللي أمبير

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات أول هاتف فى العالم ببطارية 10 آلاف مللى
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة DOOGEE للهواتف أعلنت عن إصدارها أول هاتف ذكى فى العالم ببطارية تتجاوز سعة  10 آلاف مللى أمبير فى الساعة، وهو الأمر الذى يعد طفرة فى عالم الهواتف الذكية حيث أن  أكبر سعة لبطارية موجودة فى أى هاتف ذكى هى 7000 مللى أمبير فى الساعة. 

وبحسب موقع  Notebook check فإن هاتف S59 Pro من شركة DOOGEE  سيصدر ببطارية 10050 مللى أمبير فى الساعة حيث ستستطيع تشغيل الألعاب والصور والفيديوهات وإجراء مهام الهاتف الأخرى إلى ما يقرب من 768 ساعة في وضع الاستعداد. 


وسيعمل هاتف S59 Pro  بمعالج من نوع  MediaTek Helio P22  الذى يقدم أداء جيدا بالإضافة إلى توفير الطاقة، مع ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام  و ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع بطاقة توسعة من نوع microSD  تستوعب حتى 256 جيجا بايت. 

ويأتى هاتف S59 Pro بشاشة قياس 5.7 بوصة مع تصنيفات IP68 و IP69K  التى تجعله مقاوما للماء والغبار، بالإضافة إلى مكبر صوت بقوة 2 واط، كما أن تصنيف يصل حتى 100 ديسيبل، مع فتحة للشحن من نوع type C . 

وكان آخر هاتف قد تم الإعلان عنه أنه سيصدر ببطارية 7000 مللى أمبير هو   Galaxy M12 الذى سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة من نوع Infinity-V ، إلى جانب كاميرا رباعية خلفية ، مع فلاش LED  قوى، معالج من نوع Snapdragon 450. 

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