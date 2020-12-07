تسريبات تكشف مواصفات أول هاتف في العالم ببطارية 10 آلاف مللي أمبير

كشفت تسريبات أن شركة DOOGEE للهواتف أعلنت عن إصدارها أول هاتف ذكى فى العالم ببطارية تتجاوز سعة 10 آلاف مللى أمبير فى الساعة، وهو الأمر الذى يعد طفرة فى عالم الهواتف الذكية حيث أن أكبر سعة لبطارية موجودة فى أى هاتف ذكى هى 7000 مللى أمبير فى الساعة.





وبحسب موقع Notebook check فإن هاتف S59 Pro من شركة DOOGEE سيصدر ببطارية 10050 مللى أمبير فى الساعة حيث ستستطيع تشغيل الألعاب والصور والفيديوهات وإجراء مهام الهاتف الأخرى إلى ما يقرب من 768 ساعة في وضع الاستعداد.









وسيعمل هاتف S59 Pro بمعالج من نوع MediaTek Helio P22 الذى يقدم أداء جيدا بالإضافة إلى توفير الطاقة، مع ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام و ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع بطاقة توسعة من نوع microSD تستوعب حتى 256 جيجا بايت.





ويأتى هاتف S59 Pro بشاشة قياس 5.7 بوصة مع تصنيفات IP68 و IP69K التى تجعله مقاوما للماء والغبار، بالإضافة إلى مكبر صوت بقوة 2 واط، كما أن تصنيف يصل حتى 100 ديسيبل، مع فتحة للشحن من نوع type C .





وكان آخر هاتف قد تم الإعلان عنه أنه سيصدر ببطارية 7000 مللى أمبير هو Galaxy M12 الذى سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة من نوع Infinity-V ، إلى جانب كاميرا رباعية خلفية ، مع فلاش LED قوى، معالج من نوع Snapdragon 450.



