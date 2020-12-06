بـ 1600 جنيه .. أرخص هواتف شاومي في 2020

اعتمدت شركة شاومى فى الفترة الأخيرة على إصدار عدد من الهواتف المتوسطة والرخيصة ذات الإمكانات الجيدة، تحت اسم علامتها التجارية POCO ، مثل هاتف Poco C3 الذى تم إصداره بحوالى 1600 جنيه مصرى، وفيما يلى نعرض عددا من الهواتف المتوسطة ذات الأسعار الرخيصة.









هاتف Poco C3





يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.53 بوصة، بجودة +HD، بالإضافة لكاميرا أمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل، و الأساسية ثلاثية، بدقة 13 و 2 و 2 ميجابكسل، ويعمل بمعالج Helio G35، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 و 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط.





هاتف POCO X3 NFC





وجاء الهاتف بقياس 6.5 بوصة، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتزا في الثانية، ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 732G بتكنولوجيا 8 نانوميتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت، كاميرا خلفية رباعية 64 و 13 و 2 و 2 ميجا بيكسل، وسعر 4000 جنيه مصري.





هاتف POCO M3





وجاء بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع IPS LCD ، وجودة +FHD ، ، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتز فى الثانية، و3 كاميرات خلفية، الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، و 16 و 2 ميجا بيكسل ، أما كاميرا السيلفى فتبلغ دقتها 8 ميجا بيكسل، ومعالج جيد من نوع Snapdragon 662 ، نسختين من مساحة التخزين الداخلية 64 و 128 جيجا بايت، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير فى الساعة بسعر 2660 جنيه مصري .











