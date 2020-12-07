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تكنولوجيا

احذر تحميلها على هاتفك.. 3 أخطر تطبيقات شائعة للكاميرا والتعديل على الصور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
احذرها.. أخطر تطبيقات
احذرها.. أخطر تطبيقات شائعة للكاميرا والتعديل على الصور
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ندى على
يعتبر تحميل التطبيقات من أكثر الأمور التى نقوم بها على هواتفنا الذكية بشكل شبه يومي، حيث توفر التطبيقات الكثير من الجهد كما تحتوى على عدد من الأدوات والتقنيات، ومن هذه التطبيقات التى نقوم باستعمالها بكثرة هى تطبيقات الكاميرا والتعديل عليها. 

ولا يخلو أى هاتف من تطبيقات الكاميرا التى توفر للمستخدمين عددا كبيرا من الفلاتر وأدوات القص واللصق وتغيير الخلفيات والتحكم فى الإضاءة وغيرها، إلا أن هناك عددا من التطبيقات التى تقوم باختراق المستخدمين وتجمع بياناتهم الشخصية، كما تقوم بالتجسس على كل معلوماتهم، وذكر موقع life hacker عددا من تطبيقات الكاميرا التى تعتبر من أخطر هذه التطبيقات. 


تطبيق Photo Collage 

من أشهر تطبيقات الصور والتعديل عليها وإزالة الخلفيات، ولكن يقوم التطبيق بالاضطلاع على صور المستخدمين، وكذلك بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى الإعلانات التى يحتوى عليها والتى تعمل على تدمير الهاتف. 

تطبيق Beauty Camera

وهو تطبيق لالتقاط صور السيلفى والتعديل عليها، ويعتبر من أكثر التطبيقات تحميلا حيث تم تنزيله أكثر من 800 مليون مرة حول العالم، ويعد من أكث تطبيقات السيلفى شهرة حيث يحتوى على عدد كبير جدا من أدوات التعديل على الصور والفلاتر وخواص ضبط لضوء وغيرها، إلا أنه يقم بتبيت نفسه فى الهاتف ويحفظ كل صور المستخدمين وبياناتهم الشخصية. 

تطبيق  QuickPic 

يقوم باستخدام التطبيق معظم مستخدمى الهواتف الذكية، حيث أنه تطبيق للصور والتعديل عليها، ويملك التطبيق قاعدة مستخدمين كبيرة تضم ملايين المستخدمين، ولكن التطبيق يقوم بالتجسس على مستخدميه وجمع صورهم وسجلات البحث لديهم.


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