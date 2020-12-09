ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

صدمة كبرى لمستخدمى هواتف سامسونج بدءا من العام القادم

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
صدمة كبرى لمستخدمى
صدمة كبرى لمستخدمى هواتف سامسونج بدءا من العام القادم
Advertisements
ندى على
كشفت تقارير أن شركة سامسونج ستتخذ نفس القرار الذى اتخذته شركة آبل الأمريكية مع إطلاق هواتفها آيفون 12 ، بعد إصدار أى شواحن أو سماعات جديدة مع الهواتف، الأمر الذى سيجعل شراء أى هواتف جديدة من سامسونج لن يشمتل على وجود شاحن أو سماعة. 

وبحسب موقع MacRumors فإن هناك معلومات مؤكدة بتخلى سامسونج عن إصدار الشواحن أو السماعات حيث أن  قرار سامسونج بالاستغناء عن الشواحن السماعات لن يشمل الهواتف الجديدة فقط وإنما سيؤثر على كل راغبى شراء شواحن جديدة لهواتفهم القديمة. 


وفقا للموقع فإن هواتف Galaxy S21 القادمة من سامسونج والتى سيتم إطلاقها فى بداية شهر يناير من العام الجديد 2021 لن تشتمل على أى ملحقات جديدة مجانية، حيث من المتوقع أن تسير سامسونج فى نفس الطريق الذى قامت به آبل وهو إصدار شاحن أو كابل فقط للأجهزة الجديدة بسعر منفصل. 

وكانت سامسونج قد سخرت من شركة آبل بنشر إعلان على صفتحها الرسمية على موقعي فيسبوك وتويتر تسخر فيه من هواتف آيفون 12، وتبرز فيه مميزات هواتفها   Samsung Galaxy Note 20 التى تتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة و عدم احتواء هواتف آيفون 12 على شواحن أو سماعات سلكية من الهواتف ، بالإضافة إلى معدل تحديث الشاشة 120 ، الذى يعد معدل قوى لتشغيل الفيديوهات والصور بجودة عالية. 

وفاجآت آبل مستخدميها  مع إطلاق هواتف آيفون 12  بأنها لن تصدر شواحن لهواتف آيفون 12 وذلك لتقليل النفايات الإلكترونية والحفاظ على البيئة ، كما أنها لن تصدر أى شاحن جديد للهواتف القديمة وأن على المستخدمين القدامى استعمال شواحنهم السابقة، وسيكون على مستخدمى الهواتف الجديدة شراء كابل من نوع Lightning بمنفذ USB-C ، ، وهو الوحيد الذى سيحل محل الشواحن القديمة والجديدة .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سامسونج تسخر من هواتف آيفون 12 بإعلان مثير للجدل

للمرة الثانية.. آبل تخفض أسعار سماعات EarPods وتوقعات بتخفيضات أخرى

5 أسباب تجعلك تتخلى عن فكرة شراء هواتف أيفون 12

تقارير: طلبات الحجز المسبق لـ آيفون 12 في 24 ساعة فقط تتجاوز ضعف مبيعات iPhone 11

بعد إلغاء آبل بيع أى شواحن جديدة.. أفضل شواحن لهواتف آيفون

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 ميزات خارقة فى هواتف آيفون 12.. آبل تروج لآيباد iPad Air 4

ترشيحاتنا

ليلة رونالدو .. يوفنتوس يقسو على برشلونة بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

تبث عبر أقمار أوروبية.. السيسي: 6 قنوات فضائية تمولها دول أجنبية تستهدف تفريق المصريين

وفاة 6 مرضى تلقوا لقاح كورونا خلال تجاربه النهائية في أمريكا

إبراهيم حسن يتعرض لحادث سير على كورنيش الإسكندرية .. صور

وزير المالية: مصر أصبحت دولة جاذبة للمستثمرين.. ويكشف تفاصيل طرح لقاح كورونا | فيديو

عوض تاج الدين يزف بشرى للمواطنين حول موعد وصول لقاح كورونا إلى مصر .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دموع تماسيح.. الشعب البريطاني يهاجم وزير الصحة بعد بكائه على الهواء.. فيديو

تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور

مخافوش من البرد.. 3 إطلالات بالقصير والمكشوف في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد