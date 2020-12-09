صدمة كبرى لمستخدمى هواتف سامسونج بدءا من العام القادم

كشفت تقارير أن شركة سامسونج ستتخذ نفس القرار الذى اتخذته شركة آبل الأمريكية مع إطلاق هواتفها آيفون 12 ، بعد إصدار أى شواحن أو سماعات جديدة مع الهواتف، الأمر الذى سيجعل شراء أى هواتف جديدة من سامسونج لن يشمتل على وجود شاحن أو سماعة.





وبحسب موقع MacRumors فإن هناك معلومات مؤكدة بتخلى سامسونج عن إصدار الشواحن أو السماعات حيث أن قرار سامسونج بالاستغناء عن الشواحن السماعات لن يشمل الهواتف الجديدة فقط وإنما سيؤثر على كل راغبى شراء شواحن جديدة لهواتفهم القديمة.









وفقا للموقع فإن هواتف Galaxy S21 القادمة من سامسونج والتى سيتم إطلاقها فى بداية شهر يناير من العام الجديد 2021 لن تشتمل على أى ملحقات جديدة مجانية، حيث من المتوقع أن تسير سامسونج فى نفس الطريق الذى قامت به آبل وهو إصدار شاحن أو كابل فقط للأجهزة الجديدة بسعر منفصل.





وكانت سامسونج قد سخرت من شركة آبل بنشر إعلان على صفتحها الرسمية على موقعي فيسبوك وتويتر تسخر فيه من هواتف آيفون 12، وتبرز فيه مميزات هواتفها Samsung Galaxy Note 20 التى تتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة و عدم احتواء هواتف آيفون 12 على شواحن أو سماعات سلكية من الهواتف ، بالإضافة إلى معدل تحديث الشاشة 120 ، الذى يعد معدل قوى لتشغيل الفيديوهات والصور بجودة عالية.





وفاجآت آبل مستخدميها مع إطلاق هواتف آيفون 12 بأنها لن تصدر شواحن لهواتف آيفون 12 وذلك لتقليل النفايات الإلكترونية والحفاظ على البيئة ، كما أنها لن تصدر أى شاحن جديد للهواتف القديمة وأن على المستخدمين القدامى استعمال شواحنهم السابقة، وسيكون على مستخدمى الهواتف الجديدة شراء كابل من نوع Lightning بمنفذ USB-C ، ، وهو الوحيد الذى سيحل محل الشواحن القديمة والجديدة .







