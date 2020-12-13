iPhone 12 mini يحصل على أسوأ هاتف آيفون حديث.. تعرف على عيوبه

حصل هاتف iPhone 12 mini على تصنيف أسوأ هاتف فى سلسلة هواتف آيفون الحديثة، وذلك بعدما قيمه عدد من محللى الهواتف الذكية، لاحتوائه على عدد من العيوب منها الشاشة الصغيرة والسعر المرتفع.





وقام عدد من مقيمى الهواتف الذكية فى مجلة PCMag الأمريكية باختيار الهاتف ضمن أسوأ هاتف آيفون فى سلاسل هواتف آيفون الحديثة منذ آخر ثلاث سنوات، وكذلك الهاتف الأسوأ ضمن هواتف آيفون 12 التى تم إصدارها مؤخرا.





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وتأتى أبزر العيوب التى على أساسها تصنيف الهاتف بأسوأ هاتف آيفون هو حجمه الصغير مع الشاشة الصغيرة جدا، حيث هاتف iPhone 12 mini أصغر هاتف فى سلسلة هواتف ايفون 12 ، بشاشة قياس5.4 بوصة حيث أن شاشته تعتبر أصغر شاشة فى هواتف آيفون الحديثة بعد هاتف iPhone SE الذى صدر بشاشة 4.7 بوصة كما أن حجه أصغر من حجم هاتف iPhone SE.





ويفتقر هاتف iPhone 12 mini وجود بطارية كبيرة حيث يحتوى على بطارية سعة 2227 مللى أمبير ، وتعتبر بطارية صغيرة نسبيا مقارنة بالهواتف الأخرى من السلسلة بالإضافة إلى هواتف أندرويد الأخرى حيث تأتى معظم البطاريات فيه بقدرة 4000 مللى أمبير.





ويبدأ سعر هاتف iPhone 12 mini من 729 دولار أمريكي أي ما يعادل 11,476 جنيها مصريا، بينما يتوفر شاحن MagSafe اللاسلكي بسعر 39 دولار أي 613 جنيها مصريا، ويعتبر سعره مرتفع للغاية على الرغم من عيوبه الفارقة.



