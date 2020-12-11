بسعر خيالي.. كافيار تعلن طرح نسخة محدودة من هاتف iPhone 12 Pro مستوحاة من iPhone 4.. فيديو

أعلنت شركة كافيار الروسية عن طرح نسخة محدودة من هاتف iPhone 12 Pro مستوحاة من هاتف iPhone 4 والتى يتم إطلاقها تحت اسم iPhone 12 Pro Jobs 4 ، والتى يصدر منها نسختين الأولى من مصنوعة من التيتانيوم والثانية من الذهب عيار 18 .





وبحسب موقع GSMArena فإن الشركة المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة،كشفت عن نسخة iPhone 12 Pro Jobs 4 تمجيدا لذكرى ستيف جوبز حيث كان آخر هاتف آيفون تم إطلاقه فى عهده هو iPhone 4 ، الأمر الذى ألهم الشركة فى إطلاق هاتف iPhone 12 Pro مستحوى من تصميم آخر هاتف آيفون لستيف جوبز .









ويبدأ سعر هاتف iPhone 12 Pro Jobs 4 المصنوع من الذهب عيار 18 ، بحوالى 9000 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 405 . 141 ألف جنيه مصرى، أما النسخة الثانية وهى النسخة الأرخص من فئة Jobs 4 Black والمصنوعة من مادة التيتانيوم فتبدأ من حوالى 6500 دولار أى ما 102 ألف يعادل حوالى جنيه مصرى.





وإلى جانب هذين الإصدارين هناك أيضا إصدار آخر باللون الأبيض يبدأ سعره من 7000 دولار أى ما يعادل حوالى 110 ألف جنيه مصرى.

كما تعلن الشركة عن مجموعة من الأحذية الرياضية المستوحاة من شركة New Balance نيو بالانس مع تصميم هواتف الآيفون بسعر يبدأ من 1830 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى جنيه مصرى، وهى الأحذية التى كان يرتديها ستيف جوبز، حيث كان معروفا بأسلوبه فى ارتداء الملابس الرياضية.





أما النسخة العادية من هاتف iPhone 12 Pro والذى تم إطلاقه مؤخرا، هاتف iPhone 12 Pro نسخة 128 جيجا بسعر 23.990 جنيه مصري ،هاتف iPhone 12 Pro نسخة 256 جيجا بسعر 26.900 جنيه مصري،هاتف iPhone 12 Pro نسخة 512 جيجا بسعر 31.500 جنيه مصري.



