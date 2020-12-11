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تكنولوجيا

شاهد أول مقطع فيديو لهواتف Galaxy S21 يظهر إمكاناتها الخارقة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
أول فيديو لهواتف
أول فيديو لهواتف Galaxy S21 يظهر إمكاناتها الخارقة
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أول مقطع فيديو لهواتف Galaxy S21 القادمة والتى من المحتمل أن يتم طرحها في بداية شهر يناير المقبل، والتى ستتضمن عدد من المفاجآت الجديدة ستنافس بها هواتف آيفون 12 الجديدة، منها سعة البطارية الكبية والمعالج الذى يتم إطلاقه لأول مرة، وستكون الهواتف عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و S21+ Galaxy و  Galaxy S21 Ultra . 

وبحسب موقع Gizmodo فإن الفيديو الذى تم يسريبه لأول مرة يوضح الشكل والتصميم المتميز للهواتف، والتى تاتى بشاشات كبيرة بجودة عالية مع كاميرات فائقة الدقة، حيث يأتى هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، و جودة 1440 بيكسل.  


ويتميز هاتف Galaxy S21 Ultra ب 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل ، وكاميراتين زووم بدقة 10 بمستشعر  ISOCell Vizion 3D ToF  احداها  بدقة 64  ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل. 
 
Samsung Galaxy S21 Series Teaser Videos Leaked, May Launch on January 14
وسيعمل هاتف Galaxy S21 Ultra بمعالج Snapdragon 888 حيث سيكون الهاتف هو أول هاتف يستخدم هذا المعالج من سامسونج، ونظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 ، كما تدعم الهواتف  تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

وسيحتوى هاتف Galaxy S21 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، وسيحتوى هاتف S21+ Galaxy على بطارية سعة 4800 مللى أمبير  أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى ببطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة. 

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