كيف تحصل على إصلاح مجاني لشاشة iPhone 11 المتضررة من آبل ؟

منذ أيام قليلة، أعلنت شركة آبل Apple أنها ستطلق برنامج جديد لإصلاح هواتف iPhone 11 التي واجهت عددا من المشكلات في خاصية اللمس بالشاشة، حيث واجه بعض المستخدمين مشكلات تجعل الشاشة تتوقف عن الاستجابة للمس.





وبحسب موقع Lifehacker فإن عدد من الأجراءات والشروط التى يجب أن يخضع مستخدمى هواتف iPhone 11 الذين لديهم شاشات متضررة ويريدون أن يتم إصلاحها وفق البرنامج المجانى الجديد ومن هذه الشروط :









- يجب أن تكون الشاشات المتضررة فى هواتف iPhone 11 ناتجة عن خلل في وحدة العرض في طرازات iPhone 11 المصنعة بين نوفمبر 2019 ومايو 2020، وناتجة عن ضر تقنى خاص بالشركة وليس نتيجة الاستعمال.





- يلتزم المستخدمون بتقديم الرقم التسلسلي لهاتف iPhone 11 الخاص بهم المتضررة شاشته لإثبات أنه تم انتاجه فى الفترة من شهر نوفمبر 2019 العام الماضى، وشهرمايو 2020 وهى فترة التصنيع الإشكالية.





- الانتقال إلى صفحة برنامج استبدال وحدة شاشة iPhone 11 الخاصة بدعم آبل، حيث يجب إدخال الرقم التسلسلي لجهاز iPhone لمعرفة ما إذا كان الهاتف مؤهلًا للحصول على خدمة مجانية ، ثم يجب اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد الإصلاحات الخاصة بك.





- يمكن اختيار خدمة الهاتف في متجر آبل المحلي أو محل إصلاح معتمد تابع لشركة آبل ، أو يمكن إرساله عن طريق البريد إلى شركة آبل أو أحد متاجرها المعتمد.





- يجب التأكد من أن برنامج الإصلاح المجانى تم اعتماده فى بلد المستخدم المتضرر.





- وذا أصلحت شاشة هاتفك المتضرة بالفعل وتريد استرداد الأموال ، يمكن بدء مطالبة جديدة من خلال الدعم الخاص بالشركة، وستحتاج إلى تقديم إيصال بالإصلاحات التي قد دفعت ثمنها، والتى تتضمن ثمن الشاة المتضرة فقط.



