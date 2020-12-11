شاهد.. أول صور لهواتف Xiaomi Mi 11 بكاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل

كشفت تسريبات أول صور لهواتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومى الصينية، عبارة عن هاتفين هما Xiaomi Mi 11 و Xiaomi Mi 11 Pro ، والتى سيتم إطلاقهما فى شهر يناير العام المقبل 2021 ، حيث تتميز بعد من القدرات الكبيرة التى تجعلها تنافس كأفضل هواتف أندرويد للعام الجديد.

وبحسب موقع Gizmochina فإن الصور تظهر تصميم هواتف Xiaomi Mi 11 التى تتميز بأربع كاميرات خلفية الرئيسية ستأتى بدقة 200 ميجا بيكسل، وهو أول معدل فى كاميرا هاتف أندرويد يتم الإعلان عنه، إلى جانب كاميرات بدقة 48 ميجا بيكسل بمستشعر للزاوية العريضة، مع مستشعر آخر للتكبير دقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرات ستأتى بتقنية HDR لاختيار أفضل صورة، وكذلك تقنية SDR للفيديو .





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وتأتى الكاميرا الرئيسية بشكل دائرى كبير الحجم، وتعد انتقال مهم لدقة كاميرات شاومى التى كانت تصدر الكاميرا الرئيسية فيها بدقة 108 ميجا بيكسل، كما ستحصل هواتف Xiaomi Mi 11 على شاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +Quad HD ، ومعدل تحديث للشاشة 144 هرتز فى الثانية، ومن المتوقع أن تكون الكاميرا الأمامية للهواتف ستأتى تحت الشاشة، بحيث تكون الشاشة خالية من أى نوتش أو ثقوب تعترضها .

وستعمل هواتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

وستحتوى هواتف Xiaomi Mi 11 إلى أن سعة البطارية الفعلية لكلا ستكون 4780 مللى أمبير و4970 مللى أمبير في الساعة، بينما من المتوقع أن تكون السعة النموذجية حوالي 5000 مللى أمبير في الساعة.











