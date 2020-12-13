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تكنولوجيا

بعد انتهاك بيانات المستخدمين.. كيف تخفي رقمك في تيليجرام؟

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:05 م
كيف تخفى رقمك فى
كيف تخفى رقمك فى تيليجرام
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ندى على
أثار تطبيق المراسلة Telegram   تيليجرام، فى الساعات الماضية، قلقا كبيرا بين المستخدمين، ظهر على هاشتاج #حوار_التيليجرام بموقع "تويتر"، بسبب تفعيل خاصية People Nearby التى تقوم باقتراح المستخدمين القريبين أو المحيطين فى نطاق الموقع الجعرافى الذين يعيش فيه المستخدمون، الأمر الذى يعتبر خطرا كبيرا على المستخدمين بسبب سهولة تحديد بيانات الموقع. 

ومن خلال خاصية People Nearby يستطيع المستخدمون تحديد أرقام هواتف المستخدمين الآخرين وإرسال الرسائل وكذلك إرسال طلبات الصداقة على مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، إلى جانب مشكلة معرفة الموقع التى تعتبر أكبر تهديد للمستخدمين. 


وحذر عدد من المستخدمين من أن تطبيق تيليجرام خاصية People Nearby أصبح تطبيق تيليجرام يشكل انتهاكا صريحا ضد المستخدمين وخصوصيتهم. 

وبحسب موقع  Lifehacker فإنه يمكن للمستخدمين التخلص من إزعاج خاصية People Nearby أو المستخدمين القريبين، وذلك عن طريق اخفاء رقم هواتفهم بحيث لا يستطيع المستخدمون الآخرون ارسال أى رسائل منه أو ارسال طلبات الصداقة على المواقع الأخرى باستخدامه. 
وللقيام باخفاء رقم الهاتف على تيليجرام يجب اتباع الآتى : 

 قم بتعطيل مشاركة الأرقام بالضغط على أيقونة القائمة ثم الضغط على الإعدادات  Settings

Telegram Settings Android

حدد الخصوصية والأمان 

Telegram Privacy and Security settings Android

اذهب إلى تحديد من يمكنه رؤية رقم هاتفي ، حدد لا أحد Nobody 

حدد رقم الهاتف 

Phone number privacy Telegram Android

حدد من يمكنه العثور علي عن طريق رقمي حدد جهات الاتصال الخاصة بي جهات الاتصال My Contacts أو لا أحد Nobody 

Hide phone number in Telegram on Android

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