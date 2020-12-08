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تكنولوجيا

لمنع الإحراج.. تطبيق ينبهك لعيوبك قبل بدء مكالمات الفيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
تطبيق ينبهك لعيوبك
تطبيق ينبهك لعيوبك قبل بدء مكالمات الفيديو
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ندى على
كثيرا ما يتعرض المستخدمون لمواقف محرجة عند إجراء مكالمات الفيديو الأمر الذى يجعلهم عرضة للسخرية والضحك من الآخرين، دون علمهم أن هناك مشكلة تتعلق بهم أو أن هناك مشكلة فى الخلفية الخاصة بهم.

وعلى الرغم من أن تطبيقات الفيديو الشهيرة مثل  Microsoft Teams و Zoom و كذلك Google Meet توفر عددا كبيرا من الأدوات التى تمنع الإحراج مثل ميزات الخلفية الضبابية وإخفاء الخلفية أو تغيير لونها إلا أنها لم تستطع أن تلفت نظر المستخدم إلى وجود عيوب أو مشكلات تتعلق به.


وبحسب موقع Digital Trends فإن هناك تطبيقا يستطيع أن ينبه المستخدمين إذا ما ما كانت بهم عيوب أو مشكلات فى شكلهم أو مظهرهم قبل إجراء مكالمات الفيديو، حتى لا يكونوا عرضة للإحراج. 

ويستطيع تطبيق Hand Mirror أن يعمل كمرآة للمستخدمين على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب قبل بدء مكالمة الفيديو حيث يقوم بتحديد المشكلات الموجودة فى المظهر أو الشكل، ويلفت نظر المستخدمين إلى تعديلها. 

ويمكن لمستخدمي تطبيق Hand Mirror  القيام بفتح التطبيق ومتابعة إذا كانت هناك مشكلات متعلقة به أو فى المكان الذى يقوم بإجراء المكالمة منه فى أى وقت أثناء المكالمة، كما يمكن للتطبيق ملاحظة أى مشكلة فى المتصلين الآخرين فى المكالمة، الأمر الذى يشجع المستخدمين على لفت نظرهم أيضا.
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