فيسبوك تعطل ميزات ماسنجر وإنستجرام مؤقتا.. اعرف السبب

أخبرت شركة فيسبوك Facebook ، مستخدمي تطبيق التراسل التابع لها ماسنجر Messenger، وتطبيق مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram، في أوروبا بأن بعض الميزات أصبحت غير متاحة مؤقتا.





إنستجرام للمستخدمين الأوروبيين هذا الأسبوع، كتبت شركة فيسبوك فيها، أن بعض الميزات غير متاحة لاحترام القواعد الجديدة لخدمات المراسلة في أوروبا. وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، ظهرت رسالة صغيرة في تطبيقى ماسنجر وللمستخدمين الأوروبيين هذا الأسبوع، كتبت شركة فيسبوك فيها، أن بعض الميزات غير متاحة لاحترام القواعد الجديدة لخدمات المراسلة في أوروبا.









ولم تحدد فيسبوك ما هي الميزات المفقودة بالظبط، ولكن الشركة تكشف عبر صفحات الدعم الخاصة بها أن استطلاعات الرأي عبر كل من ماسنجر وإنستجرام غير متوفرة حاليا في أوروبا، إلى جانب عدم وجود ملصقات في إنستجرام وعدم وجود الردود الخاصة عبر ماسنجر.





ووفقا للموقع التقني، قد تتضمن الميزات المفقودة الأخرى عدم القدرة في إرسال ملفات معينة على ماسنجر، أو فقدان ميزة الأسماء المستعارة، أو القدرة على مشاركة تأثيرات الواقع المعزز في الرسائل المباشرة DMs على إنستجرام.





وقد قامت "فيسبوك" بتعطيل تلك الميزات بشكل مؤقت للامتثال للقواعد الجديدة بشأن استخدام البيانات في دول الاتحاد الأوروبي، والتي تعد جزءا من عمليات التنفيذ الوطنية التي تحدث بموجب التوجيه الجديد للخصوصية والاتصالات الإلكترونية لعام 2002 المسمى "توجيه الخصوصية الإلكترونية".





ويفرض هذا التوجيه قواعد أكثر صرامة على استخدام البيانات عبر خدمات الاتصالات التي تعمل في البلدان التي تعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي، وليس من الواضح متى قد تعيد فيسبوك هذه الميزات للمستخدمين الأوروبيين.