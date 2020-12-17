ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فيسبوك تعطل ميزات ماسنجر وإنستجرام مؤقتا.. اعرف السبب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:07 م
ماسنجر وإنستجرام
ماسنجر وإنستجرام
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أخبرت شركة فيسبوك Facebook، مستخدمي تطبيق التراسل التابع لها ماسنجر Messenger، وتطبيق مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram، في أوروبا بأن بعض الميزات أصبحت غير متاحة مؤقتا.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، ظهرت رسالة صغيرة في تطبيقى ماسنجر وإنستجرام للمستخدمين الأوروبيين هذا الأسبوع، كتبت شركة فيسبوك فيها، أن بعض الميزات غير متاحة لاحترام القواعد الجديدة لخدمات المراسلة في أوروبا.


ولم تحدد فيسبوك ما هي الميزات المفقودة بالظبط، ولكن الشركة تكشف عبر صفحات الدعم الخاصة بها أن استطلاعات الرأي عبر كل من ماسنجر وإنستجرام غير متوفرة حاليا في أوروبا، إلى جانب عدم وجود ملصقات في إنستجرام وعدم وجود الردود الخاصة عبر ماسنجر.

ووفقا للموقع التقني، قد تتضمن الميزات المفقودة الأخرى عدم القدرة في إرسال ملفات معينة على ماسنجر، أو فقدان ميزة الأسماء المستعارة، أو القدرة على مشاركة تأثيرات الواقع المعزز في الرسائل المباشرة DMs على إنستجرام.

وقد قامت "فيسبوك" بتعطيل تلك الميزات بشكل مؤقت للامتثال للقواعد الجديدة بشأن استخدام البيانات في دول الاتحاد الأوروبي، والتي تعد جزءا من عمليات التنفيذ الوطنية التي تحدث بموجب التوجيه الجديد للخصوصية والاتصالات الإلكترونية لعام 2002 المسمى "توجيه الخصوصية الإلكترونية".

ويفرض هذا التوجيه قواعد أكثر صرامة على استخدام البيانات عبر خدمات الاتصالات التي تعمل في البلدان التي تعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي، وليس من الواضح متى قد تعيد فيسبوك هذه الميزات للمستخدمين الأوروبيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد دمجه مع إنستجرام.. فيسبوك ماسنجر يحصل على تصميم وميزات جديدة.. فيديو

لـ آيفون فقط.. Snapchat يطلق ميزة جديدة لمنافسة تيك توك وإنستجرام.. تعرف عليها

بعد دمجه مع إنستجرام.. اعرف إزاي تسجل خروجك من تطبيق Facebook Messenger

فيسبوك تدمج رسائل إنستجرام مع ماسنجر.. إليك كيفية تفعيلها

فيسبوك تطلق ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء لماسنجر وانستجرام بجميع الهواتف

تختفي في ثوان.. فيسبوك تفاجئ مستخدمي إنستجرام وماسنجر بـ ميزة جديدة

ترشيحاتنا

خالد الجندي لـ أحمد كريمة: أنت مالك ومال مراتي "عيب".. فيديو

الزراعيين: بدء تصدير الدواجن والبيض والأغنام إلى الإمارات

لتعزيز القدرة الجنسية .. دراسة تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة

الصحة تزف بشرى بشأن إنتاج لقاح كورونا في مصر

بمساعدة عشيقته.. زوج يخدر زوجته بعد شكه في خيانتها.. والسبب

ظهور نادر لـ صفية العمري بعد غياب طويل.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتباطها بنجل شقيق إلهام شاهين.. أجرأ إطلالات هنا شيحة

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة جذابة

تثير الجدل بجرأتها.. 20 إطلالة لـ ابنة رانيا فريد شوقي تبرز أنوثتها