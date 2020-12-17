دعوى قضائية جديدة.. فيسبوك تستخدم برنامجا إسرائيليا للتجسس على آيفون

تقاضي لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية ACCC، شركة فيسبوك Facebook بسبب استخدامها لتطبيق Onavo للتجسس على المستخدمين لأغراض تجارية في عامي 2016 و 2017.





وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، اتهمت قضية لجنة ACCC فيسبوك باتباع السلوك الكاذب والمضلل والمخادع تجاه آلاف من المستهلكين الأستراليين بعد أن بعد أن روجت لتطبيق Onavo Protect، قائلة: إنه يبقي بيانات النشاط الشخصي للمستخدمين خاصة ومحمية وسرية، ولن تستخدمها لأي غرض آخر.









وقامت فيسبوك باستخدام تطبيق Onavo بجمع بيانات الأنشطة الشخصية التفصيلية والقيمة للغاية لآلاف المستهلكين الأستراليين لأغراضها التجارية، والتي تتعارض تماما مع وعود الحماية والسرية والخصوصية الرئيسية لهذا التطبيق وأشارت إليها عملاقة التقنية في حملة الترويج، وفقا لـ " Rod Sims" رئيس اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين ACCC.





ووفقا للتحقيقات فإن لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية أوضحت أن "فيسبوك" الأمريكية والشركات الفرعية التابعة لها، قامت متعمدة بتضليل المستهلكين الأستراليين في الفترة من 1 فبراير 2016 وأكتوبر 2017 من خلال تحريف وظيفة تطبيق Onavo المجاني للتنزيل، مما أدى إلى حرمانهم من فرصة اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن جمع الشبكة الاجتماعية لبيانات أنشطتهم الشخصية.





ويشار إلى أن فيسبوك أعلنت خلال العام الماضي، عن إغلاق تطبيق Onavo بعد رد الفعل العنيف بشأن كيفية استخدامه VPN الذي حصلت عليه في عام 2013، للتجسس على المستخدمين.





وزعم الرئيس التنفيذي لشركة التجسس الإسرائيلية الشهيرة "NSO Group"، أن شركة فيسبوك اقترحت شراء برنامجها الخبيث المسمى Pegasus في عام 2017، للتجسس على مستخدمي أجهزة "آبل"، وفقا لموقع "mashable".





وفي وثائق المحكمة المرفوعة أثناء دعوى قضائية جارية، قال "Shalev Hulio" رئيس الشركة الإسرائيلية سيئة السمعة: "إنه في أكتوبر عام 2017، تواصل شخصين من شركة فسيبوك مع مجموعة NSO، طالبين شراء حق استخدام قدرات معينة من برنامج التجسس Pegasus".





ولكن بدلا من ذلك استخدمت فيسبوك تطبيق Onavo، كـ " برنامج VPN مجاني ومدير بيانات" للتجسس وجمع معلومات حول التطبيقات الأخرى التي يستخدمها مستخدمو الشبكة الاجتماعية على أجهزتهم المحمولة.





الجدير بالذكر الدعوى القضية المرفوعة ضد شركة "فيسبوك" حاليا زعمت برنامج مجموعة "NSO" الإسرائيلية الرائد Pegasus، استخدم للوصول بشكل غير قانوني والتجسس على مستخدمي واتساب وسكايب وتيليجرام وفيسبوك ماسنجر وWeChat و iMessage .