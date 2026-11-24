

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي زد وابو قير للأسمدة في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على استادستاد القاهرة ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض زد المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد ربيعة، محمد جودة، محمد موسى، طارق علاء.

الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد الصغيري، محمود أوكا، مصطفى سعد ميسي، عبدالرحمن البانوبي.

الهجوم: رأفت خليل.

بينما خاض أبو قير للأسمدة اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد شيكا.

الدفاع: أحمد فايز، أحمد عوض، أحمد داهش، محمد علاء.

الوسط: رامز ميلاد، محمد أوشا، عمر إبراهيم.

الهجوم: مصطفى عبدالرحيم، علي حسين، برنس توينيبواه.