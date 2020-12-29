15 خطأ تدمر الهاتف وتقصّر عمر البطارية

تؤدي العديد من الأخطاء البسيطة في تعاملنا مع الـ هواتف الذكية إلى قلة كفاءتها، ومع وقت قصير يتفاجأ المستخدمون بوجود مشكلات كبيرة فى هواتفهم ولا يجدون أسبابا واضحة لذلك، إلا أن الأخطاء التى قد نعتبرها بسيطة تدمر الهواتف بشكل يجعلها غير قادرة على القيام بأبسط المهام.









وبحسب موقع Opera فإنه يجب تجنب الأخطاء الآتية :













1- الموافقة على أذونات التطبيقات

تعمل الموافقة على أذونات التطبيقات على تدمير الهاتف واختراقك كما تشتمل على برامج خبيثة وفيروسات.









2- شحن البطارية بنسبة 100 %

وبحسب الخبراء فإنه عند شحن البطارية بنسبة 100 % فإن ذلك يؤدى إلى ضعف البطارية وقصر عمرها بشكل ملحوظ ، إضافة إلى تلفها بعد فترة قصيرة.









3- عدم الحفاظ على تحديث الهاتف

إذا أصيب هاتفك بفيروس، فقد يتمكن المتسلل من الوصول إلى حساباتك المصرفية دون أن تعلم لذلك قم دائمًا بإجراء التحديثات لهاتفك بمجرد توفرها، وقم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات.





4- الدخول على الإعلانات غير الموثوقة

يؤدى ذلك إلى اختراق الهاتف عند القيام بفتح الإعلان أثناء البحث عن شيء على الإنترنت، لأن بعض الإعلانات قد يحتوى على روابط خبيثة.









5- استخدام الشواحن السريعة على الهواتف العادية

يقوم الشاحن السريع بإيصال مقدار أعلى بكثير من القدر الذى يحتاجه الشحن مما يقلل بدوره من عمر البطارية.









6- استخدام شاحن غير الشاحن الأصلى

وعند القيام بشحن الهاتف من أحد الشواحن المختلفة والتى لا تتناسب مع هاتفك يعمل ذلك على اضعاف البطارية بشكل سريع ويعجل من تلفها، الأمر الذى يسبب تسرب الشحن لتنفد فى ساعات قليلة جدا.









7- حفظ كلمات المرور على المواقع

وعند حفظ كلمات المرور على عدد من المواقع يجعل من السهل للغاية نسخ كل كلمات مرورك المحفوظة الأمر الذى يعمل على اختراق بياناتك بشكل كامل.









8- إبقاء التطبيقات في الخلفية

يعمل تشغيل التطبيقات وصفحات الويب في خلفية الهاتف دون غلقها أو تسجيل الخروج منها، على سرعة نفاد البطارية و إطالة الوقت الذى يستغرقه الهاتف عند الشحن .









9- استخدام وصلة USB فى الشحن و نقل الملفات

تقوم USB بنقل المعلومات من جهاز لآخر وبالتالى إذا كان هناك فيروس خطير على أحد الجهازين ، فإن ذلك يجعل الفيروس ينتقل إلى الجهاز الآخر وغالبا ما يكون ذلك بعدم علم المستخدم.









10- استخدام تطبيقات غير موثوقة

وتعمل على اختراق هاتفك وارسال الروابط الخبيثة التى تعمل على اضعاف هاتفك وتدميره بعد فترة كما تعمل على اختراق بياناتك الشخصية .









11- استخدام كلمات سر سهلة

يقوم المستخدمون بوضع كلمات سر سهلة لتذكرها الأمر الذى يجعل اختراقها أكثر سهولة .









12- استخدام كلمات سر واحدة لكل المواقع

يقوم عدد كبير من المستخدمين بوضع كلمة سر واحدة لكل أو معظم حساباتهم، إضافةً إلى عدم تغيير كلمات السر لفترات طويلة الأمر الذى يجعلهم يجهلون إذا قد تم اختراقهم.









13- استخدام الهاتف أثناء الشحن:

يجب عليك تجنب استخدام الهاتف أثناء فترة الشحن، ولكن إذ اضطررت لاستخدام يمكنك فصل الجهاز من الشاحن ثم إعادة شحنه مرة أخرى فور انتهائك، حيث يسبب ضغطا مضاعفا على البطارية.









14- عدم استخدام عوامل المصادقة الثنائية

وعند عمل مصادقة ثنائية لفتح الملفات في كل مرة سيتطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد كلمة السر وبدون هذا الرقم لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراقها.







