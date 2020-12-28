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تكنولوجيا

لا تستحق الشراء .. أسوأ 7 هواتف ذكية فى 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:58 م
لا تستحق الشراء ..
لا تستحق الشراء .. أسوأ هواتف ذكية فى 2020
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ندى على
حظى العام الحالى 2020 بعدد هائل من الهواتف الذكية، وذلك على الرغم من تفشى فيروس كورونا كوفيد 19 ، وتأثره على إطلاق عدد كبير من الهواتف الذكية وتأخر إنتاجها مثل هواتف آيفون 12 ، كما أثر على مبيعات الشركات الأخرى. 

وكان من بين  الهوتف الكثيرة التى صدرت هذا العام، والتى تم  تقييم بعضها بأنها الأفضل لقدراتها الكبيرة، وانتقاد البعض الآخر لكونها مرتفعة السعر ولا ترقى إمكاناتها لهذا المبلغ وبين ما يقدم أداء سيئا ويمتلك قدرات أسوأ، وذكر موقع Technical school أسوأ هواتف ذكية فى 2020 


1- هاتف Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 release is in 1 week, and Amazon has preorder deals you can't get anywhere else – BGR

ويمتاز بشاشة بدقة عالية و معدل تحديث 120 هرتز، وبمقاس 6.9 بوصة، وكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 مع زووم تقريب بصري حتى 100 مرة، و معالج ثمانى النواة من نوع Snapdragon 865 بقوة 2.73 جيجاهرتز، و بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. 
وعلى الرغم من هذه الإمكانات الكبيرة إلا أنه اشتكى عدد كبير من المستخدمين من سهولة كسر شاشة الهاتف وكذلك ثمن تصليحها الذى يكلف 400 دولار أمريكى أى ما يعادل 6288  جنيه مصرى وهو سعر مرتفع للغاية يعادل تقريبا نصف ثمن الهاتف. 

2- هاتف iPhone 12 mini
Apple iPhone 12 mini review: For small phone fans only | Engadget

وقام عدد من مقيمى الهواتف الذكية فى مجلة PCMag الأمريكية باختيار الهاتف ضمن أسوأ هاتف آيفون فى سلاسل هواتف آيفون الحديثة منذ آخر ثلاث سنوات، وكذلك الهاتف الأسوأ ضمن هواتف آيفون 12 التى تم إصدارها مؤخرا. 

- الشاشة والحجم الصغير للغاية 
حيث أن شاشته تعتبر أصغر شاشة فى هواتف آيفون الحديثة بعد هاتف  iPhone SE الذى صدر بشاشة 4.7 بوصة كما أن حجه أصغر من حجم هاتف iPhone SE. 

-البطارية الصغيرة 
يحتوى على بطارية سعة 2227 مللى أمبير ، وتعتبر بطارية صغيرة نسبيا مقارنة بالهواتف الأخرى حيث تأتى معظم البطاريات فيه بقدرة 4000 مللى أمبير. 

- السعر المرتفع  
ويبدأ سعر الهاتف من 729 دولار أمريكي أي ما يعادل 11,476 جنيها مصريا، بينما يتوفر شاحن MagSafe اللاسلكي بسعر  39 دولار أي 613 جنيها مصريا، ويعتبر سعره مرتفع للغاية على الرغم من عيوبه الفارقة.

3- هواتف Google Pixel 5 
Google Pixel 5 price and deals for December 2020
واشتكى عدد كبير من المستخدمين بأن الهواتف تواجه انخفاض مستوى الصوت بشكل عشوائي عند مشاهدة مقاطع الفيديو، رفع مستوى الصوت يرتفع الصوت بشكل غريب ومزعج، كما اشتكوا أيضا من خاصية Face unlock حيث أن المستشعر لا يقوم بالاستجابة بعد محاولات عديدة، بالإضافة إلى جود فجوات وفراغات بين شاشة الهاتف وجسمه، الأمر الذى أدى إلى إثارة القلق بين بعض المستخدمين، إلى جانب السعر المرتفع جدا الذى يصل ل 18 ألف جنيه مصرى. 

4- هاتف iPhone SE  
Apple iPhone SE Price in India, Specifications, Comparison (28th December 2020)
وأطلقت شركة آبل الهاتف منذ أشهر قليلة، وهو من هواتف الفئة المتوسطة لمنافس هواتف أندرويد ورغم سعره الرخيص بالنسبة لهواتف آيفون وإحتوائه على معالج بيونيك A13 أقوى معالج موجود في السوق حتى الآن، إلا أن تصميمه وحجمه الصغير، بالإضافة إلى شاشته الصغيرة جدا والتى تأتى قياس 4.7 بوصة تجعل الكثير من المستخدمين يرفضونه، حيث ان معظم هواتف الأندرويد الأخرى من الفئة المتوسطة تأتى بأحجام شاشة أكبر من ذلك وأقلها يأتى قياس 6 بوصة، كما أن الهاتف لن يحصل على أى تحديثات قادمة من آبل. 

5 - هاتف سامسونج Galaxy A21s  
Galaxy A21s | سامسونج مصر
وواجه الهاتف مؤخرا مشكلة التحميل بشكل بطئ للغاية عند فتح أكثر من صفحة على الإنترنت رغم سرعة الواى الفاى الأمر الذى لا يعتبر مشكلة متعلقة بالانترنت، وانما يتعلق بمشكلة في أداء الهاتف نفسه، وعند استخدام عند استخدام هاتف Galaxy A21s لبعض الوقت فإن هناك عدد من التطبيقات الكثيرة التى تقوم بالتوقف فجأة ويجب على المستخدمين الانتظار لفترة طويلة حتى تعود إلى طبيعتها. 

6- هاتف Realme Narzo 10 
Realme Narzo 10 will go on sale today at 12 pm on Flipkart: All you need to know- Technology News, Firstpost
وعلى الرغم من أن هاتف Realme Narzo 10 يتمتع بمواصفات جيدة في البطارية والمعالج إلا أن كاميرا الهاتف ضعيفة للغاية بالإضافة إلى أن سعر الهاتف مرتفع ولا يرتقى للإمكانات الموجودة فيه، حيث أن سعره يبلغ حوالى 3000 جنيه مصرى، حيث أن هناك هواتف أرخص من ذلك بنفس الإمكانات.

7- هاتف Motorola Moto G8 Power Lite  
Motorola Moto G8 Power Lite Review And Specifications – BOG2
ورغم أن هاتف Motorola Moto G8 Power Lite  يتمتع ببطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير إلا المستخدمون اشتكوا كثيرا من بطارية الهاتف وسخونتها وتسريبها الشحن في ساعات قليلة للغاية، في حي أن هواتف أخرى لديها نفس البطارية إلا أن أدائها أفضل من ذلك بكثير.  
 

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