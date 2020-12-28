إعلان غريب لبيع نسخة خاصة من هواتف OnePlus 9 بسعر 47 ألف جنيه

كشفت تسريبات أنه تم اكتشاف إعلان غريب لبيع هواتف OnePlus 9 على موقع eBay الأمريكي لفترة وجيزة جدا، حيث أنه من المفترض أن هذه الهواتف ستصدر رسميا فى شهر مارس أو أبريل القادم فى 2021 .





وبحسب موقع Tech Radar فإن النموذج الأولى للهواتف الذى تم اكتشافه على الموقع يقدر ثمنه بحوالى 3000 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 163 . 47 ألف جنيه، ويبدو أنه نسخة خاصة من الهواتف حيث أنه من المفترض عندما تصدر ستكون أسعارها فى حدود ألف دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى721 . 15 ألف جنيه.









وستأتى هواتف OnePlus 9 بشاشة منحنية كبيرة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة +FullHD، ونقاء 2400 x 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار ، ومعدل تحديث كبير، وهو 144 هرتز يسمح بمشاهدة الأفلام ذات الجودة العالية.





وستحتوى كاميرات هواتف OnePlus 9 ب 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة 12ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة 12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED.





وستعمل هواتف OnePlus 9 بمعالج Snapdragon 888 الجديد مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 11، مع منفذ شحن من نوع USB-C.





وستحتوى هواتف OnePlus 9 على بطارية كبيرة سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السلكى واللاسلكى السريع بقوة 65 واط ، وذلك بعد أن ظرهت تسريبات سابقة أن الهواتف ستحتوى على بطارية 4300 مللى أمبير و شحن سريع 40 واط.







