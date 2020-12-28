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تكنولوجيا

إعلان غريب لبيع نسخة خاصة من هواتف OnePlus 9 بسعر 47 ألف جنيه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
إعلان غريب لبيع نسخة
إعلان غريب لبيع نسخة خاصة من هواتف OnePlus 9 بسعر باهظ
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ندى على
كشفت تسريبات أنه تم اكتشاف إعلان غريب لبيع هواتف OnePlus 9 على موقع eBay الأمريكي لفترة وجيزة جدا، حيث أنه من المفترض أن هذه الهواتف ستصدر رسميا فى شهر مارس أو أبريل القادم فى 2021 . 

وبحسب موقع Tech Radar فإن النموذج الأولى للهواتف الذى تم اكتشافه على الموقع يقدر ثمنه بحوالى 3000 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 163 . 47 ألف جنيه، ويبدو أنه نسخة خاصة من الهواتف  حيث أنه من المفترض عندما تصدر ستكون أسعارها فى حدود ألف دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى721 . 15 ألف جنيه.  


وستأتى هواتف OnePlus 9 بشاشة منحنية كبيرة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة +FullHD، ونقاء 2400 x 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار ، ومعدل تحديث كبير، وهو 144 هرتز يسمح بمشاهدة الأفلام ذات الجودة العالية.

وستحتوى كاميرات هواتف OnePlus 9  ب 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50  ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة  f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة  12ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة  12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED. 

وستعمل هواتف OnePlus 9  بمعالج Snapdragon 888 الجديد مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 11، مع منفذ شحن من نوع USB-C.

وستحتوى هواتف OnePlus 9 على بطارية كبيرة سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السلكى واللاسلكى السريع بقوة 65 واط ، وذلك بعد أن ظرهت تسريبات سابقة أن الهواتف ستحتوى على بطارية 4300 مللى أمبير و شحن سريع 40 واط.


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