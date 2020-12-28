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تكنولوجيا

بدون شواحن.. قبل إطلاقها بساعات تعرف على مواصفات هواتف Xiaomi Mi 11

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
قبل إطلاقها بساعات
قبل إطلاقها بساعات تعرف على مواصفات هواتف Xiaomi Mi 11
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ندى على
فى مفاجآة غير سارة لمحبى ومنتظرى هواتف Xiaomi Mi 11 الرائدة من شركة شاومى الصينية، والتى سيتم الإعلان عنها رسميا خلال ساعات، ستصدر الهواتف بدون شواحن أو سماعات، وفقا لما أكده الرئيس التنفيذى للشركة. 

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هذه هى المرة الأولى التى يسمع فيها مستخدمى هواتف أندرويد عن إلغاء شركة ما للشواحن، وذلك بعدما فجرت شركة آبل الأمريكية لكل مستخدميها بعدم إصدارها أى شواحن أو ملحقات للهواتف حفاظا على البيئة ولمكافحة التلوث الناتج عن شركات التكنولوجيا. 


وستأتى هواتف Xiaomi Mi 11 بشاشة بشاشة منحنية من جميع الجوانب،قياس 6.67 بوصة، بجودة +QHD ، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية مع قطر يبلغ 171.77 مم ، مع دقة عرض 2K . 

وستأتى  كاميرات هواتف Xiaomi Mi 11 على  أربع كاميرات خلفية الرئيسية على شكل دائرى من الخلف حيث تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرات بدقة 50  ميجا بيكسل بمستشعر للزاوية العريضة، مع مستشعر آخر للتكبير دقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرات ستأتى بتقنية HDR لاختيار أفضل صورة، وكذلك تقنية SDR للفيديو.  

وستعمل هواتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من نوع معالج Snapdragon  888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ. 


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