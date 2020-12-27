هاتف iPhone 12 Mini يصمد ضد الكسر بعد إلقائه من 6 أقدام.. صور

نجح هاتف iPhone 12 Mini فى اختبار السقوط التي أجراه عددا من مراجعى ومقيمى الهواتف الذكية، حيث أثبت الهاتف صموده عند السقوط والاصطدام، حيث تم إلقاؤه من أكثر من 6 أقدام أى حوالى مترين لأكثر من 7 مرات على الخرسانة.





وقام عدد من مراجعى الهواتف فى موقع CNET التقنى الأمريكى بإلقاء هاتف بشكل عنيف لأكثر من 7 مرات على أرض خرسانية، والمثير فى الأمر شاشة الهواتف لم تتأثر كما استطاعت الصمود ولم يتم رؤية أى خدوش أو كسور فيها. iPhone 12 Mini بشكل عنيف لأكثر من 7 مرات على أرض خرسانية، والمثير فى الأمر شاشة الهواتف لم تتأثر كما استطاعت الصمود ولم يتم رؤية أى خدوش أو كسور فيها.





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وتم ملاحظة عدد من الكسور فى ظهر هاتف iPhone 12 Mini وكذلك زجاج الكاميرا وخدوش فى الجسم الخارجى للهاتف، ولكن في نفس الوقت ظلت شاشة الهاتف صامده بدرجة غير متوقعه، حيث يعتبر أكبر تغيير أحدثته آبل فى شاشاتها هى تصنيعها بميزة Ceramic Shield .