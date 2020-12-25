أفضل 10 هواتف أندرويد رائدة في 2020

سيظل 2020 عاما لا ينسي فى كل شيء، ليس فقط بأحداثه خاصة أنه شهد تفشى فيروس كورونا كوفيد 19، ولكنه أيضا العام الذى ازدهرت فيه شركات التكنولوجيا وحققت مبيعات هائلة ربما أكثر من أى عام آخر على الرغم من الخسائر الكبيرة التى تكبدتها الشركات فى البداية، واستطاعت شركات الهواتف الذكية إصدار عدد كبير من الهواتف الذكية الرائدة. التكنولوجيا





وتميزت شركات الهواتف الذكية بإصدار هواتف رائدة بتقنيات جديدة مع تعديلات كبيرة فى أحجام البطاريات ودقة الكاميرات وجودة الشاشات ومع ذلك فإنها استطاعت بيع وتحقيق مبيعات هائلة بمثل هذه الهواتف التى تتسم أنها مرتفعة السعر، وذكر موقع Tech Radar أفضل هواتف أندرويد رائدة تم إطلاقها فى 2020 :





إقرأ أيضا : Xiaomi Mi 10i .. شاومي تستعد لإطلاق أرخص هاتف في تاريخها





1- هاتف Galaxy Note 20 Ultra

يمتاز هاتف Galaxy S20 Ultra بشاشة ضخمة ممتازة و بدقة عالية و معدل تحديث 120 هرتز، وبمقاس 6.9 بوصة، وكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 و 48 و 12 و 0.3 ميجابيكسل، مع زووم تقريب بصري حتى 100 مرة، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، معالج من نوع Snapdragon 865 بقوة 2.73 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية رام سعتي 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت، و بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع USB-C بقوة 45 واط، و شاحن لاسلكي بقوة 15 واط.





2- هاتف OnePlus 8 Pro

يأتى بشاشة منحنية من الجانبين، من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة ، كما يمتلك أعلى معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف هو 120 هرتز ، ويحتوي على أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 وبفتحة عدسة f/1.75 ، وكاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، أما الكاميرا الثالثة 16 ميجابكسل و بفتحة عدسة f/2.2 ، وتأتى كاميرا السيلفى ب 16 ميجابكسل و بفتحة عدسة f/2.45 ، مع معالج Snapdragon 865 5G و بطارية 4510 مللى أمبير، ويتميز بخاصية تجعله متفرد في عالم الهواتف الذكية وهى أنه يأتى بخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 واط الامر الذى يجعله يشحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط.





3- هاتف Oppo Find X2 Pro

يأتى هاتف Oppo Find X2 Pro بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED ، ومعدل تحديث شاشة 120 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 و 13 و48 ميجابيكسل، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، ومعالج Snapdragon 865 ، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى رام، وبطارية سعة 4260 مللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط.





4- هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra يأتى بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED و بقياس 6.67 بوصة، وبجودة +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز. يحتوى الهاتف على 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع telephoto بدقة 12 ميجابيكسل. بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، وببطارية سعة 4.500 مللى أمبير.





5- هاتف Galaxy S20 Ultra يمتاز بشاشة ضخمة ممتازة و بدقة عالية و معدل تحديث 120 هرتز، وبمقاس 6.9 بوصة، وكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 و 48 و 12 و 0.3 ميجابيكسل، مع زووم تقريب بصري حتى 100 مرة، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، معالج ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.73 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية رام سعتي 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت، و بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع USB-C بقوة 45 واط، و شاحن لاسلكي بقوة 15 واط.





6- هاتف Galaxy S20 FE

ويحتوى هاتف Galaxy S20 FE على شاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وثلاث كاميرات خلفية بعدسة رئيسية دقة 12 ميجابكسل و8 و 12 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وبطارية تأتى بقدرة 4000 مللى أمبير، مع شحن سريع بقدرة 25 واط للشحن السلكى و 15 واط للشحن اللاسلكى، ومعالج من نوع Samsung Exynos 990 .





7- هاتف Xiaomi Mi 10T Pro

يأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة ، مع معدل تحديث للشاشة 144 هرتز ، وهو أسرع معدل للشاشة يأتى في أى هاتف على الإطلاق، حيث أن أسرع موجود هو 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبث في جانب الهاتف، وكاميرات خلفية دقة 108 ميجابكسل و 13 و 13 و 5 ميجا بيكسل، ومعالج من نوع معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 865 يدعم تقنية 5G وببطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط .





8- هاتف Galaxy S20

جاءت شاشة هاتف Galaxy S20 بقياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED وتحتوى على Dynamic AMOLED 2X ، كما يأتى الهاتف بثلاث كاميرات الخلفية الأساسية كاميرا 12 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة telephoto 64 ميجا بيكسل، وعدسة بزاوية واسعة 12 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى 10 ميجا بيكسل، وبطارية تأتى بقدرة 4000 مللى أمبير، مع شحن سريع بقوة 25 واط للشحن السلكى و 15 واط للشحن اللاسلكى ، ومعالج Samsung Exynos 990 يدعم تقنية 5G من نوع 8 جيجا بايت رام.





9- هاتف Xiaomi Mi 10 Pro

يأتى Mi Note 10 Pro بشاشة كبيرة قياس 6.47 بوصة من نوع AMOLED، مع نوتش قطرة الماء الذى يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أساسية خلفية خماسية بدقة 108 و12 و5 و20 و2 ميجابيكسل، كما تم تزويده بمعالج Snapdragon 730G من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 8 و 12 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 265 جيجابايت، مع بطارية كبيرة 5260 ميللي أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع بقوة 30 واط .





10 - هاتف OnePlus 8T