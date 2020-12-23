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تكنولوجيا

Xiaomi Mi 10i .. شاومي تستعد لإطلاق أرخص هاتف في تاريخها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
شاومى تستعد لإطلاق
شاومى تستعد لإطلاق أرخص هاتف فى تاريخها
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هاتف Xiaomi Mi 10i 5G يوم 5 يناير المقبل، حيث سيكون أول هاتف تقوم الشركة بإطلاقه فى العام الجديد، كما سيكون أول هاتف رائد يصدر بسعر رخيص فى تاريخها.  

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Xiaomi Mi 10i بشاشة قياس 6.67 بوصة، بنقاء 2400 × 1080 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة  120 هرتز فى الثانية، مع تقب فى أعلى شاشة الهاتف للكاميرا السيلفى، كما سيكون تصميمه مشابه لهاتف Mi 10T Lite . 

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وستكون كاميرات هاتف Xiaomi Mi 10i عبارة عن 4  كاميرات خلفية الأساسية بدقة 108 بيكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر من نوع ماكرو للتكبير دقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى 16 ميجا بيكسل. 

وسيعمل هاتف Xiaomi Mi 10i بمعالج من نوع Snapdragon 750G من شكة كوالكوم الأمريكية، بتقنية 8 نانومتر،  يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، ونسختى مساحة تخزين داخلى 128 و 256 جيجا بايت، ونسختين من ذاكرة الوصول العشوائى 6 و 8 جيجا بايت رام. 

وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 10i على بطارية سعة 4820 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، كما سيأتى الهاتف مع نظام التشغيل Android 11 ،  ومن المحتمل أن يكون سعر الهاتف حوالى 340 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 5326 جنيهًا مصريًا.

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