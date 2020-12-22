iPhone 12 يحصل على الهاتف الأكثر مبيعا فى العالم بتقنية 5G

حصل هاتف iPhone 12 والذى أطلقته شركة آبل ضمن هواتف آيفون 12 فى منتصف شهر أكتوبر الماضى، على الهاتف الأكثر مبيعا بتقنية 5G فى 2020 ، حيث حقق الجهاز هذا الإنجاز بعد أسبوعين فقط من تاريخ إطلاقه للبيع فى الأسواق.





وبحسب موقع AppleInsider فإن هاتف iPhone 12 بمجرد إطلاقه للبيع استطاع أن يكتسح سوق الهواتف الذكية بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، باستحواذه على ثلث مبيعات الهواتف فى الولايات المتحدة، كما شهد اقبالا قويا فى الصين واليابان، كما ساعد إطلاقه فى 140 دولة على هذه الطفرة الكبيرة.













وفقا لتقرير من شركة Counterpoint Research لأبحاث السوق فإن هاتف iPhone 12 استطاع أن يسيطر على مبيعات بقيمة 16 % من مبيعات هواتف 5G فى العالم، ثم تلاه هاتف iPhone 12 Pro بنسبة 8 % ، ثم هاتف Galaxy Note 20 Ultra من شركة سامسونج بنسبة 8 % .





وحقق هاتف iPhone 12 مبيعات قياسية بزيادة تتراوح بين 20 إلى 30 % مقارنة مع الاصدارات السابقة، وهو الأمر الذى دفع شركة آبل الأمريكية إلى الطلب من الموردين بامدادها بما يقرب من 96 مليون وحدة ، نظرا للطلب الشديد على الهاتف.



