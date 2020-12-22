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تكنولوجيا

iPhone 12 يحصل على الهاتف الأكثر مبيعا فى العالم بتقنية 5G

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:01 م
iPhone 12 يحصل على
iPhone 12 يحصل على الهاتف الأكثر مبيعا فى العالم بتقنية 5G
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ندى على
حصل هاتف iPhone 12 والذى أطلقته شركة آبل ضمن هواتف آيفون 12 فى منتصف شهر أكتوبر الماضى، على الهاتف الأكثر مبيعا بتقنية  5G فى 2020 ، حيث حقق الجهاز هذا الإنجاز بعد أسبوعين فقط من تاريخ إطلاقه للبيع فى الأسواق.  

وبحسب موقع AppleInsider فإن هاتف iPhone 12 بمجرد إطلاقه للبيع استطاع أن يكتسح سوق الهواتف الذكية بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، باستحواذه على ثلث مبيعات الهواتف فى الولايات المتحدة، كما شهد اقبالا قويا فى الصين واليابان، كما ساعد إطلاقه فى 140 دولة على هذه الطفرة الكبيرة.


The market share of 5G smartphones in October 2020 [via Counterpoint]

وفقا لتقرير من شركة Counterpoint Research لأبحاث السوق فإن هاتف iPhone 12  استطاع أن يسيطر على مبيعات بقيمة 16 % من مبيعات هواتف 5G  فى العالم، ثم تلاه هاتف iPhone 12 Pro بنسبة 8 % ، ثم هاتف Galaxy Note 20 Ultra من شركة سامسونج بنسبة 8 % . 

وحقق هاتف iPhone 12 مبيعات قياسية بزيادة تتراوح بين 20 إلى 30 % مقارنة مع الاصدارات السابقة، وهو الأمر الذى دفع شركة آبل الأمريكية إلى الطلب من الموردين بامدادها بما يقرب من 96 مليون وحدة ، نظرا للطلب الشديد على الهاتف.

ومن الموقع أن يحقق هاتف iPhone 12 مبيعات ساحقة عند نهاية العام الحالى وبداية العام المقبل 2021 كما دفعت هذه المبيعات آبل إلى اتخاذ قرارات لزيادة أعداد هواتفها فى الأسواق وطلب معدات جديدة، حتى تستطيع الوصول إلى أكثر من 230 مليون وحدة من هواتف آيفون فى 2021.
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