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تكنولوجيا

ZTE تطلق أول هاتف فى العالم بكاميرا تحت الشاشة للبيع فى مصر والسعودية والإمارات.. السعر والمواصفات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
ZTE تطلق أول هاتف
ZTE تطلق أول هاتف فى العالم بكاميرا تحت الشاشة للبيع
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ندى على
أتاحت شركة ZTE الصينية هاتف Axon 20 5G للبيع للمرة الأولى فى الأسواق فى العالم وذلك فى دول الاتحاد الأوروبى و كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا كما أتاحته فى عدد من الدول العربية وشمال أفريقيا من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Axon 20 5G تم إطلاقه فى الأسواق بأسعار 449 دولار أمريكي ، و 449 يورو ، و 419 جنيه استرلينى، كما تم إطلاقه مصر والسعودية والإمارات، وبسعر 7020 جنيه مصرى لنسخة 8/128 و 7362 جنيه لنسخة 8/256 .


وفقا للموقع فإن هاتف Axon 20 5G هو أول هاتف فى العالم يتم إطلاقه بتقنية الكاميرا تحت الشاشة، حيث تخلو شاشة الهاتف من أى نوتش أو ثقوب للكاميرا السيلفى، حيث تعتبر هذه التقنية تقنية الجيل الثالث من الكاميات والتى من المتوقع أن نشاهد عددا من كاميرت الهواتف فى 2021 بهذه التقنية. 

ويأتي هاتف ZTE Axon 20 5G بشاشة من نوع OLED قياس 6.92 بوصة، وبسرعة تحديث 90 هيرتز فى الثانية، بالإضافة إلى ٤ كاميرات خلفية، تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل مع كاميرات  و 8  و 2 و 2 ميجابكسل، أما كاميرا السيلفى تحت الشاشة فبدقة 32  ميجابكسل.

ويحتوى هاتف  ZTE Axon 20 5G  على بطارية سعة  4220 مللى أمبير تعدم الشحن السريع بقوة 30 واط، كما يتوفر الهاتف بعدد من الألوان منها الأسود والأبيض والبنفسجي.

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