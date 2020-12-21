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تكنولوجيا

فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها Vivo X60 .. مواصفات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:15 م
فيفو تعلن الموعد
فيفو تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هواتفها Vivo X60
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ندى على
أعلنت شركة فيفو الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هواتفها من الفئة المتوسطة، Vivo X60 وذلك بعد عدد من التسريبات المتضاربة حول موعد الإطلاق، حيث أكدت الشركة فى بيان لها على موقعها الرسمى أنها ستقوم بإطلاق  الهواتف يوم 29 ديسمبر المقبل. 

وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن هواتف Vivo X60 ستكون عبارة عن 3 هواتف هى Vivo X60 و Vivo X60 Pro و
 +Vivo X60 Pro ، كما نشرت الشركة أول فيديو ترويجى رسمى للهوتف يظهر إمكانتها وتصميمها وشكل الكاميرات. 


وستأتى هواتف Vivo X60حيث ستأتى بشاشة مسطحة  قياس 6.56 بوصة، من نوع AMOLED ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعدل تحديث الشاشة  120 هرتز فى الثانية، كما ستصدر هواتف ال Pro بشاشات منحنية. 

وستصدر كاميرات هواتف Vivo X60 ب 4 كاميرات خلفية  الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، و مستشعر للعمق دقة 8  ميجا بيكسل، مع كاميرا للتقريب بدقة 13 ميجا بيكسل. 

وتحتوى هواتف Vivo X60 على بطارية سعة 4300 مللى أمبير فى الساعة متدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مع ألوان الأزرق والأسود. 

وتعمل هواتف Vivo X60 بمعالج من نوع Exynos 1080 الذى يقدم أداء جيدا، مع نظام تشغيل أندرويد 10، مع مساحة تخزين داخلية 256 جيا بايت، و ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت . 

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