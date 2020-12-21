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تكنولوجيا

احذرها.. بطء هاتفك باستمرار ينذر بـ 3 مشكلات خطيرة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
بطء هاتفك باستمرار
بطء هاتفك باستمرار ينذر ب 3 مشكلات خطيرة
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ندى على
غالبا ما يعانى المستخدمون من مشكلة بطء هواتفهم، وتعتبر هذه المشكلة شائعة وأيضا مؤقتة حيث تحدث من حين إلى آخر، ولكن أحيانا يكون بطء الهاتف وضعف أداءه بشكل عام هو دليل على مشكلات خطيرة تتطلب التصرف وإيجاد بديل فورا. 

وبحسب موقع MakeUseOf فإن بطء الهاتف بشكل متكرر يدل على وجود 3 مشكلات خطيرة فى الهاتف قد يكون أخطرها وجود فيروس على الهاتف أو اختراقه من خلال الروابط الخبيثة، وإذا كان هاتفك يعانى من البطء بشكل متكرر فإنه قد يعانى من أحد هذه المشكلات : 


قد يكون هاتفك مخترق 

تعمل الفيروسات والروابط الضارة على تعطيل النظام الذى يعمل به الهاتف وتصيبه بالعديد من المشكلات الأم الذى يظهر على شكل بطئ فى أداء الهاتف وتغير الطريقة التى يعمل بها، وعند ملاحظة وجود مشكلة فى أداء الهاتف فإنه يجب فحص الهاتف للتاكد من وجود اختراق أو بعض الفيوسات المدمرة له.  


وجود مشكلة فى الهاردوير 

هناك عددًا من العلامات التى عندما تحدث للمستخدمين، فإن هذه العلامات تدل بشكل أكيد على وجود مشكلة في هاردوير الهاتف مما يعنى أنه يجب تصليحه بشكل عاجل لتلف الأجزاء الأساسية المكونة له، وعلى رأس هذه المشكلات بطء أداء الهاتف وعدم قدرته على فتح التطبيقات المختلفة بشكل طبيعى. 

وجود مشكلة بسبب عدم تحديث الهاتف 
وتحديث الهاتف باستمرار، يقى المستخدمين من الثغرات الأمنية حيث يقوم بإصلاح الأخطاء وحل مشكلات الأمان والخصوصية، بالإضافة إلى الحفاظ على الملفات لتفتح بطريقة طبيعية، ويدل بطء الهاتف بشكل رئيسي على عدم تلقيه التحديثات الجديدة. 

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