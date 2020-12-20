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تكنولوجيا

سرعة إنترنت خارقة.. تسريبات تكشف حصول هواتف iPhone 13 على ميزة جديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بسرعة إنترنت خارقة
بسرعة إنترنت خارقة .. تسريبات تكشفت حصول هواتف iPhone 13
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة عن أن هواتف iPhone 13 القادمة من شركة آبل الأمريكية، ستأتى بسرعة خارقة فى شبكة الواى الفاى تستطيع تغطية نطاق يمتد بتردد 6 جيجا هرتز، الأمر الذى يوفر نطاقا تردديا أكبر وتداخل أقل للأجهزة المدعومة.  

وحسب موقع Tom's Guide  فإن هواتف iPhone 13  ستأتى بمعيار جديد من شبكة الواى فاى وهو Wi-Fi 6E الذى يدعم سرعات لاسلكية أسرع ، وهو أقوى بكثير من المعيار الذى تدعمه هواتف Wi-Fi 6 الذى صدر فى عام 2019 . 


ويوفر معيار Wi-Fi 6E سرعات كبيرة للمستخدمين تساعدهم فى استخدام الإنترنت بشكل أسرع حيث ستكون بسرعة 6 جيجا هرتز، وهو أعلى معيار قد يستطيع أى هاتف ذكى الحصول عليه فى عام 2021  عند اطلاق هواتف iPhone 13  . 

 ومن المفترض أن تكون هواتف iPhone 13   هى أول هواتف ذكية ستحصل على معيار  Wi-Fi 6E حيث تدعم هواتف آيفون 12 و آيفون 11 وكذلك هواتف Galaxy Note 20 التى تم إطلاقها مؤخرا من سامسونج. 

وفيما يتعلق بقدرات الشاشة وجودتها فإن هواتف  iPhone 13 ستحصل على معدل تحديث للشاشة أعلى من المعدل الذى جاء فى هواتف آيفون 12 وهو 60 هرتز فى الثانية، حيث ستحصل على معدل 120 هرتز فى الثانية، مثل معظم هواتف الأندرويد الرائدة للعام الحالى.  

وذكرت تسريبات سابقة  أن هواتف iPhone 13 سيتم إطلاقها فى شهر سبتمبر القادم للعام المقبل 2021، وليس أكتوبر مثل هواتف آيفون 12 التى تم إطلاقها مؤخرا فى منتصف شهر أكتوبر الماضى، بعد تأخير كبير بسبب عجز فى الإنتاج نتيجة تفشى فيروس كورونا. 

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