شاهد.. تسريب فيديو عن هاتف Galaxy S21 Plus قبل إعلان سامسونج رسميا عنه

فى الوقت الذى ينتظر فيه أغلب مستخدمو الهواتف الذكية وراغبو شرائها هواتف Galaxy S21 ، المنتظر أن تعلن عنها شركة سامسونج رسميا في 14 يناير المقبل، ومتابعة المهتمين للصور والفيديوهات التى تسربها الشركة عن ميزة جديدة أو جانب واحد أو أكثر من الهواتف، ظهر فيديو غير رسمى يكشف عن كل تفاصيل هاتف Galaxy S21 Plus .







وبحسب موقع Android Authority فإن قناة على موقع "يوتيوب" تقوم بنشر فيديوهات تقنية تسمى Random Stuff 2 ، نشرت فيديو عن هاتف Galaxy S21 Plus من جميع الجوانب ليظهر شكله وتصميمه وشكل الكاميرات والحواف وكل ما يتعلق بالهاتف.

















وسيأتى هاتف Galaxy S21 Plus بشاشة بدون حواف قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED مع معدل تحديث قدره 120 هرتز، وجودة 1440 بيكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه.











وستكون كاميرات هاتف Galaxy S21 Plus عبارة عن 3 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع Penta وبدقة 64 ميجابيكسل، وكاميراتين زووم بدقة 12 و12 ميجابكسل وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.











وسيعمل هاتف Galaxy S21 Plus بمعالج من نوع Exynos 2100، مع نظام أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0، مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع ذاكرة تخزين سعة 128 و256 جيجابايت، وسيكون متاحا بثلاثة خيارات لونية هي الفضي والأسود والبنفسجي.









وسيحتوى هاتف Galaxy S21 Plus على بطارية سعة 4800 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.







